Netherlands vs Argentina

(Reuters) - Teams for Wednesday’s 2014 World Cup semi-final match between Netherlands and Argentina at the Corinthians arena, Sao Paulo.

Netherlands: 1-Jasper Cillessen; 3-Stefan de Vrij, 2-Ron Vlaar, 4-Bruno Martins Indi, 15-Dirk Kuyt, 5-Daley Blind; 6-Nigel de Jong, 11-Arjen Robben, 20-Georginio Wijnaldum, 10-Wesley Sneijder; 9-Robin van Persie

Substitutes: 7-Daryl Janmaat, 8-Jonathan de Guzman, 12-Paul Verhaegh, 13-Joel Veltman, 14-Terence Kongolo, 16-Jordy Clasie, 17-Jeremain Lens, 18-Leroy Fer, 19-Klaas-Jan Huntelaar, 21-Memphis Depay, 22-Michel Vorm, 23-Tim Krul

Argentina: 1-Sergio Romero; 4-Pablo Zabaleta, 15-Martin Demichelis, 2-Ezequiel Garay, 16-Marcos Rojo; 14-Javier Mascherano, 6-Lucas Biglia, 8-Enzo Perez, 10-Lionel Messi; 22-Ezequiel Lavezzi, 9-Gonzalo Higuain

Substitutes: 3–Hugo Campagnaro, 5–Fernando Gago, 7–Angel Di Maria, 11–Maxi Rodriguez, 12–Agustin Orion, 13–Augusto Fernandez, 17–Frederico Fernandez, 18–Rodrigo Palacio, 19–Ricky Alvarez, 20–Sergio Aguero, 21–Mariano Andujar, 23–Jose Basanta

Referee: Cuneyt Cakir (Turkey)