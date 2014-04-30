FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Algeria’s international results since August 1 2012
Sections
Featured
T-Mobile, Sprint close to deal
Business
T-Mobile, Sprint close to deal
Survivalists stock up as disasters roil the planet
U.S.
Survivalists stock up as disasters roil the planet
The fate of trillions of dollars rests on 30 minutes with the Fed
Reuters Backstory
The fate of trillions of dollars rests on 30 minutes with the Fed
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Intel
April 30, 2014 / 3:47 AM / 3 years ago

Algeria’s international results since August 1 2012

Reuters Staff

2 Min Read

ALGIERS (Reuters) - Since August 1, 2012, Algeria have played 16 matches, won 9, drawn 3 and lost 4, with a goal tally of 22-13

2012Sep 9 CANQ Casablanca Libya W 1-0 Soudani

Oct 14 CANQ Blida Libya W 2-0 Soudani, Slimani

Nov 11 F Algiers Bosnia L 0-1 2013

Jan 12 F Johannesburg S.Africa D 0-0Jan 22 CAN Tunisia Rustenburg L 0-1Jan 26 CAN Togo Rustenburg L 0-2Jan 30 CAN Ivory Coast Rustenburg D 2-2 Feghouli (p),

SoudaniMar 26 WCQ Blida Benin W 3-1 Feghouli, Taider,

SlimaniJun 2 F Blida B.Faso W 2-0 Soudani, Slimani

Jun 9 WCQ Porto Novo Benin W 3-1 Slimani 2, Ghilas

Jun 16 WCQ Kigali Rwanda W 1-0 TaiderAug 14 F Blida Guinea D 2-2 Guedioura, Djabou

Sep 10 WCQ Blida Mali W 1-0 SoudaniOct 12 WCQ Ouagadougou B.Faso L 2-3 Feghouli, Medjani

Nov 19 WCQ Blida B.Faso W 1-0 Bougherra

2014Mar 5 F Blida Slovenia W 2-0 Soudani, TaiderNote: FIFA recognized a match against Mauritania in May 2014 but Algeria’s team was restricted to home-based players only, making it ineligible to be considered a full international.

Key: CAN - African Nations Cup finals; CANQ - African Nations Cup qualifier; F - friendly; WCQ - World Cup qualifier.

Compiled by Mark Gleeson in Cape Town, edited by Mike Collett

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.