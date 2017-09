Bosnia's international results since August 1 2012

(Reuters) - Since August 1, 2012, Bosnia have played 16 matches, won 11, drawn 1 and lost 4, with a goal tally of 37-14

2012

Aug 15 F Wales Llanelli W 2-0 Ibisevic, Stevanovic

Sep 7 WCQ Liechtenstein Vaduz W 8-1 Ibisevic 3, Dzeko 3, Misimovic 2

Sep 11 WCQ Latvia Zenica W 4-1 Misimovic 2, Dzeko, Pjanic

Oct 12 WCQ Greece Athens D 0-0

Oct 16 WCQ Lithuania Zenica W 3-0 Ibisevic, Dzeko, Pjanic

Nov 14 F Algeria Algiers W 1-0 Svraka

2013

Mar 2 F Slovenia Ljubljana W 3-0 Ibisevic, Pjanic, Svraka

Mar 22 WCQ Greece Zenica W 3-1 Dzeko 2, Ibisevic

Jun 7 WCQ Latvia Riga W 5-0 Lulic, Ibisevic, Medunjanin, Pjanic, Dzeko

Aug 14 F U.S. Sarajevo L 3-4 Dzeko 2, Ibisevic

Sep 6 WCQ Slovakia Zenica L 0-1

Sep 10 WCQ Slovakia Bratislava W 2-1 Ermin Bicakcic, Izet Hajrovic

Oct 10 WCQ Liechtenstein Zenica W 4-1 Dzeko 2, Misimovic, Ibisevic

Oct 15 WCQ Lithuania Kaunas W 1-0 Ibisevic

Nov 19 F Argentina St Louis L 0-2

2014

Mar 5 F Egypt Innsbruck L 0-2

Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier