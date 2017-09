Sweden squad for World Cup qualifying playoff

STOCKHOLM (Reuters) - Sweden named the following 23-man squad on Tuesday to face Portugal in their two-legged World Cup qualifying playoff in Lisbon on November 15 and in Stockholm four days later.

Goalkeepers: Andreas Isaksson (Kasimpasa SK), Johan Wiland (FC Copenhagen), Kristoffer Nordfeldt (SC Heerenveen)

Defenders: Pierre Bengtsson (FC Copenhagen), Mikael Antonsson (Bologna), Per Nilsson (Nurnberg), Jonas Olsson (West Bromwich Albion), Andreas Granqvist (Krasnodar), Martin Olsson (Norwich City), Adam Johansson (IFK Gothenburg), Mikael Lustig (Celtic)

Midfielders: Rasmus Elm (CSKA Moscow), Pontus Wernbloom (CSKA Moscow), Anders Svensson (Elfsborg), Alexander Kacaniklic (Fulham), Kim Kallstrom (Spartak Moscow), Sebastian Larsson (Sunderland), Jimmy Durmaz (Genclerbirligi), Erkan Zengin (Eskisehirspor)

Forwards: Johan Elmander (Norwich City), Ola Toivonen (PSV Eindhoven), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint Germain), Alexander Gerndt (Young Boys)