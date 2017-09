Switzerland World Cup squad

Switzerland's national soccer team coach Ottmar Hitzfeld addresses a news conference in Zurich May 13, 2014. REUTERS/Arnd Wiegmann

ZURICH (Reuters) - Switzerland named the following 23-man squad on Tuesday for the World Cup in Brazil, plus seven reserves.

Goalkeepers: Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), Yann Sommer (FC Basel), Roman Buerki (Grasshoppers)

Defenders: Johan Djourou (Hamburg SV), Michael Lang (Grasshoppers), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg), Fabian Schaer (FC Basel), Philippe Senderos (Valencia), Steve von Bergen (Young Boys), Reto Ziegler (Sassuolo)

Midfielders: Tranquillo Barnetta (Eintracht Frankfurt), Valon Behrami (Napoli), Blerim Dzemaili (Napoli), Gelson Fernandes (Freiburg), Gokhan Inler (Napoli), Xherdan Shaqiri (Bayern Munich), Valentin Stocker (FC Basel), Granit Xhaka (Borussia Moenchengladbach)

Forwards: Josip Drmic (Nuremberg), Mario Gavranovic (FC Zurich), Haris Seferovic (Real Socieded), Admir Mehmedi (Freiburg)

Reserves:

Marwin Hitz (Augsburg), Timm Klose (VfL Wolfsburg), Silvan Widmar (Udinese), Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen), Fabian Frei (FC Basel), Pajtim Kasami (Fulham), Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt).