Ukraine squad for World Cup qualifying playoff

KIEV (Reuters) - Ukraine coach Mykhaylo Fomenko named the following 25-man squad on Tuesday for the two-legged World Cup qualifying playoff against France. Ukraine host France on November 15 in Kiev with the return game to be played in Paris four days later.

Goalkeepers: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Rustam Hudzhamov (Illichivets), Maxym Koval (Dynamo Kiev)

Defenders: Oleksander Kucher (Shakhtar Donetsk), Yaroslav Rakitsky (Shakhtar Donetsk), Vyacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk), Evhen Khacheridi (Dynamo Kiev), Artem Fedetsky (Dnipro Dnipropetrovsk), Vitaliy Mandzyuk (Dnipro Dnipropetrovsk)

Midfielders: Oleh Gusyev (Dynamo Kiev), Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Roman Bezus (Dynamo Kiev), Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Evhen Konoplyanka (Dnipro Dnipropetrovsk), Ruslan Rotan (Dnipro Dnipropetrovsk), Anatoly Tymoshchuk (Bayern Munich), Mykola Morozyuk (Metalurh Donetsk), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Edmar (Metalist Kharkiv), Denys Dedechko (Vorskla Poltava), Dmytro Homchenovsky (Zorya Lugansk), Valeriy Fedorchuk (FC Karpaty)

Forwards: Marco Devic (Metalist Kharkiv), Roman Zozulya (Dnipro Dnipropetrovsk), Evhen Seleznyov (Dnipro Dnipropetrovsk)