U.S. international results since August 1 2012

NEW YORK (Reuters) - Since August 1, 2012, the United States have played 34 matches, won 23, drawn 5 and lost 6, with a goal tally of 69-34:

2012

Aug 15 F Mexico Mexico City W 1-0 Orozco

Sep 7 WCQ Jamaica Kingston L 1-2 Dempsey

Sep 11 WCQ Jamaica Columbus W 1-0 Gomez

Oct 12 WCQ Antigua&Barbuda North Soun W 2-1 Johnson 2

Oct 16 WCQ Guatemala Kansas City W 3-1 Bocanegra, Dempsey 2

Nov 14 F Russia Krasnodar D 2-2 Bradley 2

2013

Jan 29 F Canada Houston D 0-0

Feb 6 WCQ Honduras San Pedro Sula L 1-2 Dempsey

Mar 22 WCQ Costa Rica Commerce City W 1-0 Dempsey

Mar 26 WCQ Mexico Mexico City D 0-0

May 29 F Belgium Cleveland L 2-4 Cameron, Dempsey

Jun 2 F Germany Washington DC W 4-3 Altidore, Stegen(og),Dempsey 2

Jun 7 WCQ Jamaica Kingston W 2-1 Altidore, Evans

Jun 11 WCQ Panama Seattle W 2-0 Altidore, Johnson

Jun 18 WCQ Honduras Sandy W 1-0 Altidore

Jul 5 F Guatemala San Diego W 6-0 Gomez, Donovan 2, Wondolowski, Goodson, Bedoya

Jul 9 CGC Belize Portland W 6-1 Wondolowski 3, Holden, Orozco, Donovan

Jul 13 CGC Cuba Sandy W 4-1 Donovan, Corona, Wondolowski 2

Jul 16 CGC Costa Rica East Hartford W 1-0 Shea

Jul 21 CGC El Salvador Baltimore W 5-1 Goodson, Corona, Johnson, Donovan, Diskerud

Jul 24 CGC Honduras Arlington W 3-1 Johnson, Donovan 2

Jul 28 CGC Panama Chicago W 1-0 Shea

Aug 14 F Bosnia Sarajevo W 4-3 Johnson, Altidore 3

Sep 6 WCQ Costa Rica San Jose L 1-3 Dempsey

Sep 10 WCQ Mexico Columbus W 2-0 Johnson, Donovan

Oct 11 WCQ Jamaica Kansas City W 2-0 Zusi, Altidore

Oct 15 WCQ Panama Panama City W 3-2 Orozco, Zusi, Johannsson

Nov 15 F Scotland Glasgow D 0-0

Nov 19 F Austria Vienna L 0-1

2014

Feb 1 F South Korea Carsen W 2-0 Wondolowski 2

Mar 5 F Ukraine Larnaca L 0-2

Apr 2 F Mexico Glendale D 2-2 Bradley, Wondowlowski

May 27 F Azerbaijan San Francisco W 2-0 Diskerud, Johansson

June 1 F Turkey Harrison W 2-1 Johnson, Dempsey

Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; CGC - CONCACAF Gold Cup