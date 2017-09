Factbox: List of Davis Cup winners since 1981

(Reuters) - List of Davis Cup champions since World Group started in 1981:

2015 - Britain

2014 - Switzerland

2013 - Czech Republic

2012 - Czech Republic

2011- Spain

2010 - Serbia

2009 - Spain

2008 - Spain

2007 - United States

2006 - Russia

2005 - Croatia

2004 - Spain

2003 - Australia

2002 - Russia

2001 - France

2000 - Spain

1999 - Australia

1998 - Sweden

1997 - Sweden

1996 - France

1995 - United States

1994 - Sweden

1993 - Germany

1992 - United States

1991 - France

1990 - United States

1989 - West Germany

1988 - West Germany

1987 - Sweden

1986 - Australia

1985 - Sweden

1984 - Sweden

1983 - Australia

1982 - United States

1981 - United States