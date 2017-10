Indian Wells men's singles results

March 11 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells men’s singles second round matches on Sunday (prefix denotes seeding).

27-Milos Raonic (Canada) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 6-2

21-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Steve Darcis (Belgium) 6-7(13) 6-3 7-5

3-Roger Federer (Switzerland) beat Denis Kudla (U.S.) 6-4 6-1

David Nalbandian (Argentina) beat 24-Marin Cilic (Croatia) 7-6(3) 7-6(4)

28-Radek Stepanek (Czech Republic) beat Xavier Malisse (Belgium) 6-2 6-1

6-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Michael Llodra (France) 4-1 (Llodra retired)

5-David Ferrer (Spain) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-2 6-2

10-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-4 6-2

Thomaz Bellucci (Brazil) beat 20-Juergen Melzer (Austria) 6-3 6-3

19-Fernando Verdasco (Spain) beat Ryan Sweeting (U.S.) 6-2 6-2

Marcos Baghdatis (Cyprus) beat 15-Feliciano Lopez (Spain) 6-3 6-4

Denis Istomin (Uzbekistan) beat 31-Juan Ignacio Chela (Argentina) 7-6(5) 6-7(7) 7-5

2-Rafa Nadal (Spain) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-1 6-3

26-Marcel Granollers (Spain) beat Tommy Haas (Germany) 6-3 2-6 6-3

9-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Marinko Matosevic (Australia) 7-5 6-2

Nikolay Davydenko (Russia) beat Bjoern Phau (Germany) 7-5 6-2 (Editing by Peter Rutherford)