Factbox: Novak Djokovic v Andy Murray head-to-head

MELBOURNE (Reuters) - Factbox on the head-to-head clashes between world number one Novak Djokovic and number two Andy Murray before their Australian Open final showdown on Sunday:

Djokovic leads 21-9

Year Tournament Court Round Winner Score

2006 Madrid Hard R16 Djokovic 1-6 7-5 6-3

2007 Indian Wells Hard SF Djokovic 6-2 6-3

2007 Miami Hard SF Djokovic 6-1 6-0

2008 Monte Carlo Clay R16 Djokovic 6-0 6-4

2008 Toronto Hard QF Murray 6-3 7-6(3)

2008 Cincinnati Hard F Murray 7-6(4) 7-6(5)

2009 Miami Hard F Murray 6-2 7-5

2011 Australian Open Hard F Djokovic 6-4 6-2 6-3

2011 Rome Clay SF Djokovic 6-1 3-6 7-6(2)

2011 Cincinnati Hard F Murray 6-4 3-0 (ret)

2012 Australian Open Hard SF Djokovic 6-3 3-6 6-7(4) 6-1 7-5

2012 Dubai Hard SF Murray 6-2 7-5

2012 Miami Hard F Djokovic 6-1 7-6(4)

2012 London Olympics Grass SF Murray 7-5 7-5

2012 U.S. Open Hard F Murray 7-6(10) 7-5 2-6 3-6 6-2

2012 Shanghai Hard F Djokovic 5-7 7-6(11) 6-3

2012 Tour Finals Hard RR Djokovic 4-6 6-3 7-5

2013 Australian Open Hard F Djokovic 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2

2013 Wimbledon Grass F Murray 6-4 7-5 6-4

2014 Miami Hard QF Djokovic 7-5 6-3

2014 U.S. Open Hard QF Djokovic 7-6(1) 6-7(1) 6-2 6-4

2014 Beijing Hard SF Djokovic 6-3 6-4

2014 Paris Hard QF Djokovic 7-5 6-2

2015 Australian Open Hard F Djokovic 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0

2015 Indian Wells Hard SF Djokovic 6-2 6-3

2015 Miami Hard F Djokovic 7-6(3) 4-6 6-0

2015 Roland Garros Clay SF Djokovic 6-3 6-3 5-7 5-7 6-1

2015 Montreal Hard F Murray 6-4 4-6 6-3

2015 Shanghai Hard SF Djokovic 6-1 6-3

2015 Paris Hard F Djokovic 6-2 6-4