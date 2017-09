Road to men's U.S. Open semi-finals

NEW YORK (Reuters) - The road to Friday’s men’s semi-finals at the U.S. Open tennis championships at Flushing Meadows (prefix denotes seeding):1-Novak Djokovic (Serbia) vs 9-Marin Cilic (Croatia)

Djokovic

QF beat 18-Feliciano Lopez (Spain) 6-1 3-6 6-3 7-6(2)

R16 beat 23-Roberto Bautista Agut (Spain) 6-3 4-6 6-4 6-3

R3 beat 25-Andreas Seppi (Italy) 6-3 7-5 7-5

R2 beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-4 6-1 6-2

R1 beat Joao Souza (Brazil) 6-1 6-1 6-1

---

Cilic

QF beat Jo-Wilfried Tsonga (France) 6-4 6-4 3-6 6-7(3) 6-4

R16 beat 27-Jeremy Chardy (France) 6-3 2-6 7-6(2) 6-1

R3 beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-7(5) 7-6(1) 6-3 6-7(3) 6-1

R2 beat Evgeny Donskoy (Russia) 6-2 6-3 7-5R1 beat Guido Pella (Argentina) 6-3 7-6(3) 7-6(3)

---

5-Stan Warwinka (Switzerland) vs 2-Roger Federer (Switzerland)

Warwinka

QF beat 15-Kevin Anderson (South Africa) 6-4 6-4 6-0

R16 beat Donald Young (U.S.) 6-4 1-6 6-3 6-4

R3 beat Ruben Bemelmans (Belgium) 6-3 7-6(5) 6-4

R2 beat Chung Hyeon (South Korea) 7-6(2) 7-6(4) 7-6(6)

R1 beat Albert Ramos-Vinolas (Spain) 7-5 6-4 7-6(6)

---

Federer

QF beat 12-Richard Gasquet (France) 6-3 6-3 6-1

R16 beat 13-John Isner (U.S.) 7-6(0) 7-6(6) 7-5

R3 beat 29-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 6-4 6-4

R2 beat Steve Darcis (Belgium) 6-1 6-2 6-1

R1 beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-1 6-2 6-2