PARIS (Reuters) - Order of play on the main show court on the 15th day of the French Open on Sunday (prefix number denotes seeding)

Court Philippe Chatrier:

Women’s doubles final

Play starts at 5:30 AM ET

7-Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) v 5-Caroline Garcia/Kristina Mladenovic (France)

Men’s singles final

Not before 9 AM ET

1-Novak Djokovic (Serbia) v 2-Andy Murray (Britain)