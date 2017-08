Factbox: List of Serena Williams' 23 grand slam singles titles

MELBOURNE (Reuters) - Following is a list of Serena Williams' 23 grand slam singles titles after the American surpassed Steffi Graf's professional era record with victory at the Australian Open on Saturday:

1999

U.S. Open - beat Martina Hingis (Switzerland) 6-3 7-6

2002

French Open - beat Venus Williams (U.S.) 7-5 6-3

Wimbledon - beat Venus Williams 7-6 6-3

U.S. Open - beat Venus Williams 6-4 6-3

2003

Australian Open - beat Venus Williams 7-6 3-6 6-4

Wimbledon - beat Venus Williams 4-6 6-4 6-2

2005

Australian Open - beat Lindsay Davenport (U.S.) 2-6 6-3 6-0

2007

Australian Open - beat Maria Sharapova (Russia) 6-1 6-2

2008

U.S. Open - beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 7-5

2009

Australian Open - beat Dinara Safina (Russia) 6-0 6-3

Wimbledon - beat Venus Williams 7-6 6-2

2010

Australian Open - beat Justine Henin (Belgium) 6-4 3-6 6-2

Wimbledon - beat Vera Zvonareva (Russia) 6-3 6-2

2012

Wimbledon - beat Agnieszka Radwanska (Poland) 6-1 5-7 6-2

U.S. Open - beat Victoria Azarenka (Belarus) 6-2 2-6 7-5

2013

French Open - beat Maria Sharapova (Russia) 6-4 6-4

U.S. Open - beat Victoria Azarenka (Belarus) 7-5 6-7 6-1

2014

U.S. Open - beat Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-3

2015

Australian Open - beat Maria Sharapova (Russia) 6-3 7-6

French Open - beat Lucie Safarova (Czech Rep) 6-3 6-7 6-2

Wimbledon - beat Garbine Muguruza (Spain) 6-4 6-4

2016

Wimbledon - beat Angelique Kerber (Germany) 7-5 6-3

2017

Australian Open - beat Venus Williams (U.S) 6-4 6-4