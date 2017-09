Women's road to U.S. Open semi-finals

NEW YORK (Reuters) - The road to Thursday’s women’s semi-finals at the U.S. Open tennis championships at Flushing Meadows (prefix denotes seeding):1-Serena Williams (U.S) vs Roberta Vinci (Italy)

Williams

QF beat 23-Venus Williams (U.S.) 6-2 1-6 6-3

R16 beat 19-Madison Keys (U.S.) 6-3 6-3R3 beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 3-6 7-5 6-0R2 beat Kiki Bertens (Netherlands) 7-6(5) 6-3R1 beat Vitalia Diatchenko (Russia) 6-0 2-0 ret.VinciQF beat Kristina Mladenovic (France) 6-3 5-7 6-4R16 beat 25-Genie Bouchard (Canada) walkoverR3 beat Mariana Duque-Marino (Colombia) 6-1 5-7 6-2R2 beat Denisa Allertova (Czech Republic) 2-6 6-3 6-1R1 beat Vania King (U.S.) 6-4 6-4

- -

26-Flavia Pennetta (Italy) vs 2-Simona Halep (Romania)PennettaQF beat 5-Petra Kvitova (Czech Republic) 4-6 6-4 6-2R16 beat 22-Sam Stosur (Australia) 6-4 6-4R3 beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 1-6 6-1 6-4R2 beat Monica Niculescu (Romania) 6-1 6-4R1 beat Jarmila Gajdosova (Australia) 6-1 3-6 6-1HalepQF beat 20-Victoria Azarenka (Belarus) 6-3 4-6 6-4R16 beat 24-Sabine Lisicki (Germany) 6-7(6) 7-5 6-2R3 beat Shelby Rogers (U.S.) 6-2 6-3R2 beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 6-3 6-4R1 beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-2 3-0 ret.