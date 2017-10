TABLE-April U.S. light vehicle sales by major automakers

May 1 (Reuters) - The following are U.S. auto sales results for the month of April reported on Tuesday by top-selling automakers. U.S. Auto Sales For April 2012 AUTOMAKER APRIL LAST YR PCT CHNG 1 General Motors 213,387 232,538 -8.2 2 Ford Motor 180,350 189,778 -5.0 3 Toyota Motor 178,044 159,540 11.6 4 Chrysler 141,165 117,225 20.4 6 Honda Motor Co 122,012 124,799 -2.2 5 Nissan 71,329 71,526 -0.3 7 Hyundai 62,264 61,754 0.8 8 Kia 47,550 47,074 1.0 9 Volkswagen 37,525 28,542 31.5 12 BMW 26,793 25,247 6.1 10 Subaru 26,310 24,762 6.3 13 Mercedes/Smart 25,066 19,157 30.8 11 Mazda Motor Co 21,506 20,638 4.2 14 Audi 11,521 10,018 15.0 15 Mitsubishi 5,280 8,081 -34.7 18 Porsche 3,437 3,172 8.4 16 Land Rover 3,292 2,982 10.4 17 Suzuki 1,774 2,132 -16.8 19 Jaguar 1,073 1,249 -14.1 TOTAL 1,179,678 1,150,214 2.6 AUTOMAKER YTD YTD 2011 PCT CHNG 1 General Motors 821,707 825,083 -0.4 2 Ford Motor 719,597 686,498 4.8 3 Toyota Motor 665,328 593,464 12.1 4 Chrysler 539,216 404,175 33.4 6 Honda Motor Co 442,177 432,777 2.2 5 Nissan 393,690 356,884 10.3 7 Hyundai 225,837 204,374 10.5 8 Kia 185,610 151,848 22.2 9 Volkswagen 131,898 95,581 38.0 11 Subaru 106,878 92,219 15.9 10 Mazda Motor Co 103,529 85,197 21.5 12 BMW 102,522 90,204 13.7 13 Mercedes/Smart 91,972 75,152 22.4 14 Audi 40,991 35,401 15.8 15 Mitsubishi 21,887 28,248 -22.5 16 Land Rover 13,951 10,363 34.6 17 Porsche 10,596 10,179 4.1 18 Suzuki 8,335 8,834 -5.6 19 Jaguar 4,401 3,750 17.4 TOTAL 4,630,122 4,190,231 10.5 SOURCE: Autodata Corp and Reuters calculations