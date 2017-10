TABLE-US base metal imports: copper down 34.1 pct from yr ago

March 12 (Reuters) - The United States International Trade Commission on Monday released the following U.S. base metal import data for January. All data is in tonnes. COPPER: Pct change Jan'12 Dec'11 Jan'11 Jan'12/11 37,822 48,854 57,398 -34.1 ALUMINUM: Pct change Jan'12 Dec'11 Jan'11 Jan'12/11 152,311 137,040 106,192 43.4 ZINC: Pct change Jan'12 Dec'11 Jan'11 Jan'12/11 50,640 64,036 60,434 -16.2 NICKEL: Pct change Jan'12 Dec'11 Jan'11 Jan'12/11 10,225 7,285 9,548 7.1 (Washington Commodities Desk)