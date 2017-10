TABLE-US base metal imports: copper falls 17.6 pct from yr ago

April 13 (Reuters) - The United States International Trade Commission on Friday released the following U.S. base metal import data for February. All data is in tonnes. COPPER: Pct change Feb'12 Jan'12 Jan-Feb'12 Jan-Feb'11 Jan-Feb'12/11 51,132 37,822 88,953 107,892 -17.6 ALUMINUM: Pct change Feb'12 Jan'12 Jan-Feb'12 Jan-Feb'11 Jan-Feb'12/11 166,171 152,311 318,482 210,083 51.6 ZINC: Pct change Feb'12 Jan'12 Jan-Feb'12 Jan-Feb'11 Jan-Feb'12/11 50,940 50,640 101,580 109,260 -7.0 NICKEL: Pct change Feb'12 Jan'12 Jan-Feb'12 Jan-Feb'11 Jan-Feb'12/11 11,210 10,225 21,435 18,963 13.0 (Washington Commodities Desk)