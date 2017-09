Nov 17 (Reuters) - Van De Velde NV :

* Interim dividend of 1.35 euro per share (1.01 euro net) approved

* Dividend for registered shares and dematerialised shares to be paid out on Nov. 20

* Dividend for bearer shares payable from Nov. 20

* Dividend ex-coupon date is Nov. 18, registration date is Nov. 19 Source text: bit.ly/1vkqzle

