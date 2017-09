Montupet n'équipe pas les moteurs VW au coeur du scandale

PARIS, 23 septembre (Reuters) - L‘équipementier français Montupet a déclaré mercredi ne pas être affecté par les problèmes que rencontre actuellement le constructeur automobile allemand Volkswagen.

“Le groupe Montupet ne fournit en effet au groupe Volkswagen que les culasses V6 diesel de la marque Audi, en aucun cas concernées par le problème de norme anti-pollution”, a précisé le groupe dans un communiqué.

“Le rapport de l‘agence américaine EPA (Environmental Protection Agency) du 18 septembre 2015 n‘a donc pas de conséquences sur le groupe Montupet.”

Le président du directoire de VW s‘est excusé mardi après que le constructeur allemand a reconnu que le logiciel accusé de fausser les résultats des tests anti-pollution sur ses voitures équipait 11 millions de véhicules dans le monde et que ses objectifs de résultats 2015 étaient compromis.

Montupet a réaffirmé par ailleurs la solidité de son carnet de commandes, ses objectifs de croissance et de rentabilité pour 2015 et ses “excellentes perspectives” pour 2016 grâce aux prévisions de ses clients sur les marchés européens et nord-américains. (Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten)