Le platine à un plus bas de 6 ans et demi avec le scandale VW

LONDRES, 23 septembre (Reuters) - Le cours du platine est tombé à un nouveau plus bas de six ans et demi mercredi en raison des inquiétudes sur la demande émanant du secteur automobile qui l‘utilise dans les pots catlytiques d‘échappement des véhicules diesel.

Le platine, dont le recul était jusqu‘à présent comparable à celui des autres métaux industriels depuis les points hauts atteints en mars 2011, a accentué sa chute avec l‘éclatement du scandale sur la manipulation des tests sur les émissions pollutantes des véhicules diesel de Volkswagen aux Etats-Unis.

“Je pense que le platine réagit à l‘effet immédiat sur le marché américain (d‘une baisse des ventes de véhicules diesel) et à l‘anticipation que cela pourrait s‘étendre à l‘Europe, bien qu‘il soit difficile de savoir ce qui pourrait se passer”, a dit Tom Kendall, analyste chez ICBC Standard Bank.

Le cours du platine est tombé à un plus bas depuis janvier 2009 à 925,30 dollars l‘once avant d‘effacer une partie de ses pertes pour se traiter à 928 dollars l‘once vers 14h50 GMT.

“Je dirais qu‘en l‘état actuel l‘idée d‘une croissance du marché du diesel, s‘il y avait vraiment des perspectives de croissance pour les véhicules diesel aux Etats-Unis, cette idée est morte pour l‘instant, ce qui élimine un potentiel facteur de hausse pour la demande de platine”, a dit Carsten Menke, analyste de Julius Baer. (Clara Denina, Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison)