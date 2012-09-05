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New Issue-WellPoint Inc sells $3.25 bln in 4 parts
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#Market News
September 5, 2012 / 9:50 PM / in 5 years

New Issue-WellPoint Inc sells $3.25 bln in 4 parts

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 5 (Reuters) - WellPoint Inc on Wednesday sold
$3.25 billion of senior notes in four parts, said IFR, a Thomson
Reuters service. 
    Citigroup, Credit Suisse, and Deutsche Bank were the joint
bookrunning managers for the sale.

BORROWER: WELLPOINT INC

TRANCHE 1
AMT $625 MLN    COUPON 1.25 PCT    MATURITY    09/10/2015
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.959   FIRST PAY   03/10/2013
MOODY'S Baa2    YIELD 1.264 PCT    SETTLEMENT  09/08/2012   
S&P A-MINUS     SPREAD 95 BPS      PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH BBB-PLUS   MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 15 BPS
    
TRANCHE 2
AMT $625 MLN    COUPON 1.875 PCT   MATURITY    01/15/2018
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.772   FIRST PAY   07/15/2013
MOODY'S Baa2    YIELD 1.919 PCT    SETTLEMENT  09/08/2012   
S&P A-MINUS     SPREAD 130 BPS     PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH BBB-PLUS   MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 20 BPS
    
TRANCHE 3
AMT $1 BLN      COUPON 3.3 PCT     MATURITY    01/15/2023
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.663   FIRST PAY   07/15/2013
MOODY'S Baa2    YIELD 3.337 PCT    SETTLEMENT  09/08/2012   
S&P A-MINUS     SPREAD 175 BPS     PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH BBB-PLUS   MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 30 BPS
    
TRANCHE 4
AMT $1 BLN      COUPON 4.65 PCT    MATURITY    01/15/2043
TYPE SR NTS     ISS PRICE 99.421   FIRST PAY   07/15/2013
MOODY'S Baa2    YIELD 4.684 PCT    SETTLEMENT  09/08/2012   
S&P A-MINUS     SPREAD 200 BPS     PAY FREQ    SEMI-ANNUAL
FITCH BBB-PLUS   MORE THAN TREAS   MAKE-WHOLE CALL 30 BPS

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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