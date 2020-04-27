《分析》投資人的美國經濟重啟大夢，寄望在抗病毒藥物試驗見效

路透4月26日 - 投資人把美國經濟重啟的希望寄托在有可能擴大對新冠病毒病例的檢測以及治療藥物試驗上，除非這些方面有具體進展，否則股市進一步的升勢將受限。

標普500指數已較3月23日低位上漲近27%，其中大多數升幅是因為看好美國大規模財政和貨幣政策支持舉措將可減輕居家令等抗疫措施給經濟帶來的衝擊。

但近來，該指數對藥物試驗，尤其是吉利德科學(Gilead Sciences)的瑞德西韋(Remdesivir)試驗結果的報導做出反應。

這樣的震盪走勢突顯出，投資人對州和聯邦當局何時可能開始放鬆居家令並開始復工的跡象感到不耐煩。

據路透統計，到目前為止，新冠病毒已造成全球逾19萬人死亡。另據美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)最新數據，僅在美國，就有92.8萬人感染新冠病毒，造成逾5.2萬人死亡。目前還沒有核準的新冠病毒療法或疫苗。

“圍繞療法的任何情緒其實都在推動市場，因為它形成對恢復常態的預期，而恢復常態是經濟開始復甦所必要的。”新澤西州澤西市TD Ameritrade交易員策略經理Shawn Cruz表示。

標普指數周五收高，此前美國政府一項抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)試驗的主要研究者告訴路透，試驗可能最早在5月中產生結果。

但該指數周四暫時削減漲幅，因之前一篇報導稱吉利德的瑞德西韋在中國進行的一項臨床試驗中，未能對重症新冠肺炎患者帶來幫助；不過該公司表示這並非結論性的結果，因為研究已提前終止。

而就在4月17日投資者還受到鼓舞，因醫學新聞網站STAT報導稱，一家參加抗病毒藥物治療研究的醫院表示，發現患者的症狀改善。

康乃狄格州斯坦福市JonesTrading的首席市場策略師Michael O’Rourke對有這麼多研究人員正在找出新冠病毒治療方法感到鼓舞，但與此同時，他對股市的短期前景持審慎態度。

“推動我們能持續超越這個區間的唯一方式，就是找到一個治療解決辦法或是疫苗，讓我們能回到危機前的日常業務水平。”他說。”我認為我們將找到醫療解決方案。最大的問題是時間框架。時間拖得越久，(經濟)恢復和反彈就越困難。”

儘管目前開發中的新冠疫苗有70多種，但Manulife Investment Management的Steven Slaughter稱，他預計疫苗成功開發出來要至少12-18個月。一款疫苗的平均開發時間為5-7年。這家公司旗下擁有一家規模約35億美元的專用醫療基金。

然後等製藥企業生產出足夠多疫苗為全球人群接種，可能還需要好幾年。

不過Slaughter樂觀認為，未來3-6個月至少會有一些治療方法在試驗中得到驗證，並稱這將給官員們”重啟經濟的更大自由度”。

他表示，吉利德、武田藥品工業、Regeneron Pharmaceuticals和Alexion Pharmaceuticals 等公司正在測試的治療方法主要有四種，都抱有希望。

儘管各治療方法不一定能減緩疫情傳播速度，但它們可以幫助醫生控制感染的嚴重程度，緩解重症監護病房(ICU)的壓力。

“如果我們能讓一個本來要在ICU病床上躺2-3周的病人在2-3天內就離開ICU，那將極大地提升我們應對疫情或是應對潛在二次感染潮的能力，”Slaughter說。

一些策略師稱，與此同時，官員們至少應當要去找更多檢測病毒的可用試劑，並想辦法追蹤潛在的密切接觸人群，然後再放鬆封鎖。

“更重要的是檢測能力和追蹤計劃的效果，”Lombard Odier Investment Management首席投資策略師Salman Ahmed表示。檢測試劑開發者包括雅培(Abbott Laboratories)和羅氏。

自3月中期以來多數美國人被要求居家隔離，許多企業停工，此後投資者已經把第二季企業業績暗淡以及美國經濟大幅下滑納入考量。

但據Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz，最近標普500指數上漲似乎在暗示第三季經濟將明顯改善。

“將來會有新冠病毒疫苗和治療方法的，但大家低估了疫苗從開發到上市所需要的時間，”Tuz稱。”如果在疫苗、治療和檢測三方面出現令人失望的事，市場可能會出現一些回撤。”(完) (編譯 戴素萍/張若琪/劉秀紅/李爽 審校 李春喜/張荻/白雲)