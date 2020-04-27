《分析》投资人的美国经济重启大梦，寄望在抗病毒药物试验见效

路透4月26日 - 投资人把美国经济重启的希望寄托在有可能扩大对新冠病毒病例的检测以及治疗药物试验上，除非这些方面有具体进展，否则股市进一步的升势将受限。

标普500指数已较3月23日低位上涨近27%，其中大多数升幅是因为看好美国大规模财政和货币政策支持举措将可减轻居家令等抗疫措施给经济带来的冲击。

但近来，该指数对药物试验，尤其是吉利德科学(Gilead Sciences)的瑞德西韦(Remdesivir)试验结果的报导做出反应。

这样的震荡走势突显出，投资人对州和联邦当局何时可能开始放松居家令并开始复工的迹象感到不耐烦。

据路透统计，到目前为止，新冠病毒已造成全球逾19万人死亡。另据美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)最新数据，仅在美国，就有92.8万人感染新冠病毒，造成逾5.2万人死亡。目前还没有核准的新冠病毒疗法或疫苗。

“围绕疗法的任何情绪其实都在推动市场，因为它形成对恢复常态的预期，而恢复常态是经济开始复苏所必要的。”新泽西州泽西市TD Ameritrade交易员策略经理Shawn Cruz表示。

标普指数周五收高，此前美国政府一项抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir)试验的主要研究者告诉路透，试验可能最早在5月中产生结果。

但该指数周四暂时削减涨幅，因之前一篇报导称吉利德的瑞德西韦在中国进行的一项临床试验中，未能对重症新冠肺炎患者带来帮助；不过该公司表示这并非结论性的结果，因为研究已提前终止。

而就在4月17日投资者还受到鼓舞，因医学新闻网站STAT报导称，一家参加抗病毒药物治疗研究的医院表示，发现患者的症状改善。

康乃狄格州斯坦福市JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke对有这么多研究人员正在找出新冠病毒治疗方法感到鼓舞，但与此同时，他对股市的短期前景持审慎态度。

“推动我们能持续超越这个区间的唯一方式，就是找到一个治疗解决办法或是疫苗，让我们能回到危机前的日常业务水平。”他说。”我认为我们将找到医疗解决方案。最大的问题是时间框架。时间拖得越久，(经济)恢复和反弹就越困难。”

尽管目前开发中的新冠疫苗有70多种，但Manulife Investment Management的Steven Slaughter称，他预计疫苗成功开发出来要至少12-18个月。一款疫苗的平均开发时间为5-7年。这家公司旗下拥有一家规模约35亿美元的专用医疗基金。

然后等制药企业生产出足够多疫苗为全球人群接种，可能还需要好几年。

不过Slaughter乐观认为，未来3-6个月至少会有一些治疗方法在试验中得到验证，并称这将给官员们”重启经济的更大自由度”。

他表示，吉利德、武田药品工业、Regeneron Pharmaceuticals和Alexion Pharmaceuticals 等公司正在测试的治疗方法主要有四种，都抱有希望。

尽管各治疗方法不一定能减缓疫情传播速度，但它们可以帮助医生控制感染的严重程度，缓解重症监护病房(ICU)的压力。

“如果我们能让一个本来要在ICU病床上躺2-3周的病人在2-3天内就离开ICU，那将极大地提升我们应对疫情或是应对潜在二次感染潮的能力，”Slaughter说。

一些策略师称，与此同时，官员们至少应当要去找更多检测病毒的可用试剂，并想办法追踪潜在的密切接触人群，然后再放松封锁。

“更重要的是检测能力和追踪计划的效果，”Lombard Odier Investment Management首席投资策略师Salman Ahmed表示。检测试剂开发者包括雅培(Abbott Laboratories)和罗氏。

自3月中期以来多数美国人被要求居家隔离，许多企业停工，此后投资者已经把第二季企业业绩暗淡以及美国经济大幅下滑纳入考量。

但据Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz，最近标普500指数上涨似乎在暗示第三季经济将明显改善。

“将来会有新冠病毒疫苗和治疗方法的，但大家低估了疫苗从开发到上市所需要的时间，”Tuz称。”如果在疫苗、治疗和检测三方面出现令人失望的事，市场可能会出现一些回撤。”(完) (编译 戴素萍/张若琪/刘秀红/李爽 审校 李春喜/张荻/白云)