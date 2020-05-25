《图表新闻》五大主题：全球新冠疫苗研发竞赛

路透5月25日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/疫苗研发竞赛

美国总统特朗普服用抗疟疾药物羟氯喹预防新冠病毒感染，而政府和投资者则着眼于疫苗的研发。如果没有疫苗，经济活动不大可能全面恢复。

所以疫苗竞赛已经展开，而且回报丰厚：阿斯利康获得美国承诺提供至多12亿美元助力疫苗研发后，已经一跃成为最具价值的英国企业。

自2月19日以来，制药/生物科技类股票表现强于大盘。投资者对疫苗相关消息十分敏感，生物科技公司Moderna宣布其疫苗试验取得进展后，股价上涨20%。Novavax和Inovio获得疫苗研发资金后股价也走高。

美国也和强生和赛诺菲达成疫苗研发协议。但其他很多大大小小的公司也加入了竞争：包括Imperial College、吉利德科学(Gilead Sciences)、罗氏、中国CanSino Biologics、印度Glenmark等。

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2/破釜沉舟

欧洲在如何应对新冠危机的经济影响上争论不休，这引发了对欧盟未来的担忧，但法德提议设立欧盟复苏基金是一个关键时刻。不过，市场希望看到细节。所有人的目光都将集中在欧盟执委会身上，该委员会将于周三公布其疫情复苏计划。

该计划旨在确保意大利等实力较弱的国家能够在不增加债务负担的情况下获得融资。但在复苏资金应通过贷款还是转移支付的问题上，欧盟各国仍存在分歧。如果那些反对大规模支出的国家设法冲淡该计划，那么欧元和南欧债券将受到冲击。

德国转变了先前的强硬立场，这意义重大。现在轮到奥地利和荷兰等其他国家来决定他们是否也准备破釜沉舟。

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3/令人煎熬的时刻

长久以来，北京当局的控制一直是部分香港人的痛处所在。最新的港版国安立法提议，几乎肯定会引发香港街头更加严重的暴力冲突，给美中紧张关系增添又一事端。

这次情况可能只会更糟糕，所以周五香港恒生指数重挫程度更甚于3月市场崩盘时最惨的那几天。外国使节估计，香港中联办领导层更替后，其员额编制已悄悄增加一倍。

美国已警告称将做出强烈反应。投资者将仔细关注香港情势，从中研判方向。市场方面，恒生地产股指数周五创下11年半来最大跌幅。欧洲奢侈品股和汇丰等银行股周五也大跌，表明风波可能蔓延。

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4/云计算股公布财报

新冠疫情对云计算公司是一把双刃剑。疫情期间，对支持视频流和其他远程服务的数据中心的服务需求暴增，但也迫使企业在经济深度衰退时削减预算。

未来几天，云计算企业将成为华尔街的焦点，他们将公布季报，并给投资者提供前景指引。Autodesk和Workday将于周三公布财报，被视为业内标杆的Salesforce.com以及系统软件销售企业VMWare将于周四公布业绩。

第一信托云计算指数ETF 2020年迄今已涨10%，尽管一些大型云计算股尚未完全从3月低点反弹。

5/新兴经济体注定表现糟糕

由于相比富裕国家，新兴经济体的财政实力较差且卫生体系薄弱，因此他们在抗击新冠疫情导致的消费、外国投资与出口下滑，以及缓和就业岗位流失的影响时就更加力不从心。

这种压力在经济数据中也有所体现，特别是中国第一季经济萎缩6.8%，创几十年来最大降幅。不久后另外四个新兴市场大国—土耳其、墨西哥、巴西和印度—也将交出第一季经济增长成绩单。

估计经济增长表现都不会很好。不久之前还是增长速度最快大型经济体的印度在第一季料扩张2%；土耳其经济今年可能出现10多年来首次萎缩。至于巴西和墨西哥，高盛预期两国经济今年全年将分别收缩7.4%和8.5%。

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