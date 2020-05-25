《圖表新聞》五大主題：全球新冠疫苗研發競賽

路透5月25日 - 以下為未來一周可能主導投資者和交易員想法的五大主題，以及與這些主題相關的路透報導：

1/疫苗研發競賽

美國總統特朗普服用抗瘧疾藥物羥氯喹預防新冠病毒感染，而政府和投資者則著眼于疫苗的研發。如果沒有疫苗，經濟活動不大可能全面恢復。

所以疫苗競賽已經展開，而且回報豐厚：阿斯利康獲得美國承諾提供至多12億美元助力疫苗研發後，已經一躍成為最具價值的英國企業。

自2月19日以來，製藥/生物科技類股票表現強於大盤。投資者對疫苗相關消息十分敏感，生物科技公司Moderna宣布其疫苗試驗取得進展後，股價上漲20%。Novavax和Inovio獲得疫苗研發資金後股價也走高。

美國也和強生和賽諾菲達成疫苗研發協議。但其他很多大大小小的公司也加入了競爭：包括Imperial College、吉利德科學(Gilead Sciences)、羅氏、中國CanSino Biologics、印度Glenmark等。

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2/破釜沉舟

歐洲在如何應對新冠危機的經濟影響上爭論不休，這引發了對歐盟未來的擔憂，但法德提議設立歐盟復甦基金是一個關鍵時刻。不過，市場希望看到細節。所有人的目光都將集中在歐盟執委會身上，該委員會將於周三公布其疫情復甦計劃。

該計劃旨在確保意大利等實力較弱的國家能夠在不增加債務負擔的情況下獲得融資。但在復甦資金應通過貸款還是轉移支付的問題上，歐盟各國仍存在分歧。如果那些反對大規模支出的國家設法沖淡該計劃，那麼歐元和南歐債券將受到衝擊。

德國轉變了先前的強硬立場，這意義重大。現在輪到奧地利和荷蘭等其他國家來決定他們是否也準備破釜沉舟。

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3/令人煎熬的時刻

長久以來，北京當局的控制一直是部分香港人的痛處所在。最新的港版國安立法提議，幾乎肯定會引發香港街頭更加嚴重的暴力衝突，給美中緊張關係增添又一事端。

這次情況可能只會更糟糕，所以周五香港恆生指數重挫程度更甚於3月市場崩盤時最慘的那幾天。外國使節估計，香港中聯辦領導層更替後，其員額編制已悄悄增加一倍。

美國已警告稱將做出強烈反應。投資者將仔細關注香港情勢，從中研判方向。市場方面，恆生地產股指數周五創下11年半來最大跌幅。歐洲奢侈品股和匯豐等銀行股周五也大跌，表明風波可能蔓延。

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4/雲計算股公布財報

新冠疫情對雲計算公司是一把雙刃劍。疫情期間，對支持視頻流和其他遠程服務的數據中心的服務需求暴增，但也迫使企業在經濟深度衰退時削減預算。

未來幾天，雲計算企業將成為華爾街的焦點，他們將公布季報，並給投資者提供前景指引。Autodesk和Workday將於周三公布財報，被視為業內標桿的Salesforce.com以及系統軟件銷售企業VMWare將於周四公布業績。

第一信託雲計算指數ETF 2020年迄今已漲10%，儘管一些大型雲計算股尚未完全從3月低點反彈。

5/新興經濟體注定表現糟糕

由於相比富裕國家，新興經濟體的財政實力較差且衛生體系薄弱，因此他們在抗擊新冠疫情導致的消費、外國投資與出口下滑，以及緩和就業崗位流失的影響時就更加力不從心。

這種壓力在經濟數據中也有所體現，特別是中國第一季經濟萎縮6.8%，創幾十年來最大降幅。不久後另外四個新興市場大國—土耳其、墨西哥、巴西和印度—也將交出第一季經濟增長成績單。

估計經濟增長表現都不會很好。不久之前還是增長速度最快大型經濟體的印度在第一季料擴張2%；土耳其經濟今年可能出現10多年來首次萎縮。至於巴西和墨西哥，高盛預期兩國經濟今年全年將分別收縮7.4%和8.5%。

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