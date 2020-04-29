《焦点》吉利德试验数据传喜讯，瑞德西韦将成为美国抗疫标准药物

路透4月30日 - 美国传染病最高官员表示，吉利德科学的试验性抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir)将成为新冠肺炎的标准用药，此前周三一项关键临床试验的早期结果显示，该药物有助于加快病患从新冠肺炎中恢复的速度。

美国政府所得到的初步试验结果显示，以瑞德西韦治疗的病患的恢复速度，比用安慰剂的病患快了31%，福奇(Anthony Fauci)博士赞许此一结果”极其重要”。

“这真的相当重要，”福奇在白宫对记者表示，并将此与1986年的情况相提并论，”当时我们对HIV没有任何药物。”

“这将成为护理的标准，”他表示。

美国食品药物管理局(FDA)表示，已在和吉利德讨论有关尽快向患者提供瑞德西韦之事，但不愿评论任何给予该药物监管批准的计划。

“我希望他们尽快。”美国总统特朗普被问及他是否希望FDA授予瑞德西韦紧急使用权时表示。”我们希望一切都很安全，但是也希望看到非常迅速批准，尤其是对那些有效的东西。”

过去几周这种备受瞩目的药物对市场走势起到一定的影响，之前发布的几项研究数据显示的疗效莫衷一是，福奇审慎表示，仍需对最新数据进行分析。

吉利德股价周三涨逾5%，收报83.14美元，今年以来累计已涨27%。

瑞德西韦被寄予厚望，因为针对新冠病毒没有获批的疗法或预防性疫苗，医生们拼命地寻找可能改变病程的任何方法。这种病毒侵袭肺部，重症患者还可能出现器官衰竭。

抗疫前线的医生们一直在期待NIH研究的结果，因为这是一项大型试验，患者被随机分配接受药物或安慰剂治疗，参与者和医生都不知道自己属于哪一组，这是临床试验的黄金标准。

吉利德本月稍早表示，该公司准备向医院捐赠其现有的150万剂瑞德西韦，根据治疗时间的长短，足够逾14万患者使用。该药获得监管批准，也将为其商业销售扫清道路。

该公司暂未回复对其他供应计划置评的要求。

美国国家过敏和传染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)称，对1,063位患者试验的部分结果显示，使用瑞德西韦的新冠住院患者11天后康复，安慰剂治疗的患者需要15天。(完) (编译 陈宗琦/张若琪/李爽 审校 张荻/杜明霞/戴素萍)