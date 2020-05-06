《焦点》欧盟希望世卫组织尽快就从新冠危机中得到的教训进行评估--草案

路透日内瓦5月6日 - 根据一份将在世界卫生组织会议上由部长们讨论的决议草案显示，欧盟支持尽快评估国际社会对新冠病毒大流行的应对情况，包括世界卫生组织(WHO)在这方面的表现。

欧盟外交人士称，美国和中国都参与了欧盟决议的磋商，但并未透露两国的意见细节。一位中方发言人证实中国参与了这一磋商，但美国官员拒绝置评。

世卫组织总干事谭德塞针对美国总统特朗普对世卫组织的猛烈批评进行了辩护，但承诺将在疫情缓解后对该组织的表现进行评估，独立监督机构也将参与。

世卫组织卫生部长们将于5月18-19日在线上召开的世界卫生大会上就这份欧盟决议草案展开辩论。草案中包括”赞扬世卫组织的领导”这样的措辞，但呼吁”尽早...就从新冠病毒国际卫生应对中吸取的教训进行评估。”

路透看到的这份草案显示，评估应该解决疫情产生的长期卫生后果，以及”大流行防范方面的差距”，并提醒世卫组织的194个成员国，必须”及时”报告疾病爆发。

一名欧盟外交官表示：”磋商已经开始。美国、中国和欧盟都有参与，几乎所有国家都有。每个国家都参与，这是一个非常好的迹象。”

如果上述消息得到证实，美国参与有关文本的讨论将表明美方正在世卫组织框架下进行外交活动，尽管美国上个月宣布暂停对该机构的出资，指责其”以中国为中心”，并发布糟糕建议。

尽管包括美国在内的几个国家批评中国在大流行的早期阶段处理不当，而且迟迟没有公布疫情构成威胁的程度，但它们仍征求了中国的意见。

中方发言人表示，”重要的是要通过这份文件显示全球团结，避免在我们共同抗击疫情的斗争中出现分歧和对抗。中国将继续与欧盟和其他许多国家合作，以实现这一目标。”(完) (编译 高思佳；审校 李军)