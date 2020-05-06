《焦点》特朗普称白宫新冠工作组将聚焦重启经济，承认重启有风险

路透华盛顿5月6日 - 美国总统特朗普周三表示，白宫新冠疫情工作组将把工作重心转移至重启美国企业和社交生活；同时也承认重启经济可能让更多人有生命之虞。

特朗普在一连串推文中表示，将不会如他周二暗示的那样缩减3月组建的白宫工作组，反而是会增加一些顾问，并专注”安全和重开我们的国家。”

他表示，对他周二声明的反应表明该工作组很得人心，他改变了主意。

之后被问到美国民众是否必须接受重启经济可能会导致更多人死亡时，特朗普对记者说：”你必须是个战士，我们不能让我们的国家关闭多年，我们必须做点什么。希望情况不会这样，但很可能是这样。”

特朗普政府和两党一些州长都强调，他们在让美国经济恢复运行方面所面临的政治和社会压力。

据路透统计，美国超过7.1万人死于新冠疫情，逾120万人感染。

特朗普在推特发表的言论迅速招致民主党国会领袖、众议院议长佩洛西的批评，佩洛西警告，在没有进行更多病毒测试的情况下，不要放松居家令和社交距离限制。

“如果你破坏科学、如果你的测试资金不足、如果你夸大经济机会，让人们面临死亡风险，那么这不是一项计划，”佩洛西对MSNBC表示。”死亡不是经济动力和刺激，那么我们为什么要走那条路呢？”

该白宫任务小组迄今为止的成员包括专注于抗疫的医学专家，其中一些专家有时提出的指引与特朗普相悖，包括有关何时可放松限制。

白宫的指引称，新增病例数必须在14天呈下降趋势；在逐步解除封锁之前，必须大规模扩大新冠病毒检测并实施其他防护措施。

美国顶级传染病专家、该小组最著名的成员福奇博士(Anthony Fauci)在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时称，他在反对过快重新开放的争论中失败了。

“现在你可以在一些郡和城市安全地重新开放，但在其他地方，如果你这样做，真的很危险，”他在周二晚间表示。

美国有几个州周二的新增病例数创纪录高位，包括肯塔基州、俄勒冈州和威斯康辛州。明尼苏达州在过去14天中有九天刷新病例增幅纪录，包括周三的新增728例。

特朗普称，白宫可能在下周一之前增派两到三人进入疫情工作小组，主要负责经济重启工作。福奇和比尔克斯(Dr.Deborah Birx)将留在工作小组中，比尔克斯一直充当小组协调人的角色。

**保持社交距离**

已经开始解除限制措施的各州州长都曾表态，重启将逐步推进，人们应当继续遵守保持社交距离和其他行为指引。

不过亚特兰大市长Keisha Lance Bottoms称，她看到人们在周二的五月五日节假期聚会庆祝。她曾经与共和党籍的佐治亚州州长Brian Kemp就后者的经济重启行动产生分歧。

“这令人失望。非常明显，人们除了知道经济重启之外，并没有得到任何其他讯息，”她周三对CNN表示。

“他们没有了解到，病毒仍十分致命，大家需要继续保持社交距离并戴口罩，我认为这是这项命令的不足之处。”

州内疫情冲击惨重的民主党籍州长，在放松限制的问题上与特朗普时有分歧。

但是，就连加州的民主党籍州长Gavin Newsom周一也宣布，如果数据持续改善，计划放松部分限制。

纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)已经开始制定放松限制的标准，此前该州住院人数已经连续三周下降，新增死亡病例也在下降。纽约州是迄今疫情最严重的州。

他在每日简报会上表示，尽管数据显示纽约已经”到达拐点”，但其他地区新增病例仍在增加。

“有些病例还在增长的州正在重新开放，”他说。”我认为这是错误的”。

根据库莫上周的命令，纽约市地铁周三凌晨1-5点停止运行，以便员工对地铁车辆进行深度清洁和消毒，据报导这是该地铁系统115年历史上首次按计划停运。(完) (编译 戴素萍/李爽/汪红英/徐文焰/王灿；审校 张荻/陈宗琦/李婷仪)