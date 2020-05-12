《焦点》美国专家警告：过早解封或导致不必要的死亡，阻碍经济重启

路透华盛顿5月12日 - 美国顶级传染病专家福奇(Anthony Fauci)周二在国会警告称，过早解除封锁措施可能导致新冠疫情进一步爆发。疫情已经导致8万美国人死亡，经济陷入瘫痪。

福奇是美国国家过敏和传染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)所长，他对参议院一个委员会表示，美国一些地区的疫情还没有得到控制。

“我认为我们处在正确的方向上，但正确的方向并不意味着我们可以完全控制住疫情，”福奇在长达三个半小时的听证会上表示。

他敦促各州遵循卫生专家的建议，等到出现新增病例下降等迹象后再重启经济。

美国总统特朗普一直在鼓励各州结束持续数周的主要经济活动停摆状态。但是，当民主党人就经济的过早解封提出问题时，参议员们听到了福奇令人警醒的评估。

“你可能会触发一场你无法控制的疫情爆发，这样的风险是确实存在的；事实上，矛盾的是，那将让你前功尽弃，不仅导致一些本可避免的痛苦和死亡，甚至可以让你在试图使经济复苏的道路上前功尽弃，”福奇在说到过早解封时说。

福奇指出，在对抗这种医学界仍在试图了解的病毒方面已取得一些进展。福奇是位经验丰富的医生，曾在共和党和民主党政府任职，是现任白宫的新冠病毒顾问。

他提到，纽约等重灾区的病例增长正在放缓，而与此同时，美国其他地区的病例却在激增。

纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)在每日例行记者会上表示，仅纽约州就需要610亿美元的联邦刺激资金来帮助其重启经济。他呼吁国会和特朗普支持解决资金缺口的立法，他强调共和党和民主党州长都面临资金窘迫的问题。

“经济受到破坏，这不是任何人的错，”民主党的库莫称。”但若要让经济重新运转起来，我们需要华盛顿出台明智的刺激法案。”

一些州已经开始重启经济，其他州则宣布计划从5月中开始逐步重启，尽管民调显示，大部分美国人对过早重启感到担忧。

新泽西州州长Phil Murphy周二表示，他计划宣布一些试探性重启举措，尽管按某些标准衡量，该州是美国疫情最严重的危险区。

当前的限制措施只允许开展必要服务。Murphy称任何调整都将逐步进行，取决于疫情控制情况。

**气氛友好**

周二的参议院听证会比近年来国会的很多活动气氛都更加友好，参议院卫生、教育、劳工和退休金委员会的成员礼貌地对无党派的卫生专家讲话。

委员会的民主党主要聚焦于现在开放美国经济的风险，而共和党则淡化了这一观点，称长时间封闭可能给人们的健康和经济体质造成严重的负面影响。

被问到学校若8月或9月复课、大学生能否感到安全时，福奇说期待届时已有治疗法或疫苗将是”遥不可及的”。

证词指出，学校和学生将需倚赖新冠病毒扩大检测，追踪那些曾与感染者接触的人，以及安全的卫生习惯。

新冠肺炎在美国已造成逾130万人受到感染，及超过8.06万人病亡。

79岁的福奇是在一间摆放了书籍的房间远端作证，因有两名白宫工作人员确诊，他目前正自我隔离中。

医疗研究人员一直争分夺秒不只在找寻有效的疫苗，还希望在疫苗问世前能找出治疗的药物。

福奇指出，吉利德科学药物瑞德西韦(Remdesivir)对住院患者的试验结果”适中”。

“重返工作和回到学校的所有方式都要经过检验，我国目前为止在检验方面所做的一切令人印象深刻，但根本不够。”参议院委员会的共和党籍主席Lamar Alexander在听证会说。(完) (编译 杜明霞/汪红英/王灿/张若琪 审校 陈宗琦/李婷仪/李爽)