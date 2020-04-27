《焦点》美国更多州放宽限令，乔治亚州允许餐厅与影院营业引发批评

* 乔治亚州允许餐厅与影院在限制条件下开放营业

* 有必要进行地区性的协调以安全地重启—纽约州长库莫

路透亚特兰大4月27日 - 美国乔治亚州周一允许居民在餐厅用餐，为一个月来首见；与此同时，有更多新冠疫情冲击相对较轻微的州，开始放宽限制。

尽管医疗卫生专家发出警告，但由于亟欲重振受到重创的经济，从蒙大拿到密西西比等几个州，也料将重启部分非必要的商业活动。

阿拉斯加、俄克拉荷马、南卡罗来纳与乔治亚等州先前已采取类似举措。此前为期数周的强制性封锁措施导致数百万计美国人失业。

美国总统特朗普与部分地方官员，批评了乔治亚州州长Brian Kemp让餐厅与影院加入重启企业清单的做法。美发与美甲沙龙、理发店与刺青店已于上周获准重新开张，但仍执行保持社交距离的限制。

纽约州和新泽西州的州长表示，即使是有限的重启商业活动，至少也需要再等几周。纽约州和新泽西州是美国疫情最严重的地区。

即使Kemp已经允许电影院重新营业，但三大连锁影院—AMC、Regal和Cinemark—以及大多数或所有较小影院目前都没有重新营业的计划。

汽车影院可能是个例外。根据一份电话录音，在亚特兰大以北约90英里(145公里)的Blue Ridge，汽车影院Swan Drive-In Theatre将于本周末营业，实施停车新规等以保证社交距离。

**失业冲击**

商业活关闭已经导致自3月中以来有创纪录的2,650万美国人申请失业救济，特朗普政府预计4月失业率可能达到16%或以上。

本周重启部分商业活动的州主要在美国南部、中西部和西部地区。据路透的统计，其中，田纳西州累计死亡181例，累计确诊超过9,600例；明尼苏达州死亡272例，确诊约3,600例；乔治亚州死亡超过940例，至少23,700例确诊。

人口更为稠密的纽约和新泽西州累计死亡近3万例，占美国至少5.5万死亡病例的一半多。截至周一美国累计新冠确诊病例接近100万例。

公共卫生当局警告称，在社交距离措施似乎正将感染病例控制住之际，人际互动增多及经济活动重启可能会引发感染再度激增。

联邦准则要求各州需连续14天新增病例减少，才能开始逐步放宽限制措施，并且还要有检测及联系追踪计划。联系追踪包括追踪并检测可能与其他感染者接近的人。

**路线图**

纽约、新泽西和马萨诸塞州的官员几周来一直在强调，需增加测试并追踪密切接触者，然后才能实施放宽居家令和其他限制的路线图。

纽约州长库莫在周一的每日简报会上称，任何放宽限制的做法都需要协调和监控，要符合多州的整体计划。

库莫称，他可能会在5月15日对该州部分地区延长居家令，但他在考虑恢复该州病例较少的一些地区的部分商业运作，包括制造业和建筑业。

“我们必须作为一个地区来协调，”他说。”因此那个地区的所有人都必须实行同样的政策...包括检测、追踪密切接触者—那个地区的计划必须符合多个州的整体计划。”(完) (编译/审校 陈宗琦/杜明霞/刘秀红/李爽/张荻/戴素萍/王灿)