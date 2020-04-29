《焦點》吉利德試驗數據傳喜訊，瑞德西韋將成為美國抗疫標準藥物

路透4月30日 - 美國傳染病最高官員表示，吉利德科學的試驗性抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)將成為新冠肺炎的標準用藥，此前周三一項關鍵臨床試驗的早期結果顯示，該藥物有助於加快病患從新冠肺炎中恢復的速度。

美國政府所得到的初步試驗結果顯示，以瑞德西韋治療的病患的恢復速度，比用安慰劑的病患快了31%，福奇(Anthony Fauci)博士讚許此一結果”極其重要”。

“這真的相當重要，”福奇在白宮對記者表示，並將此與1986年的情況相提並論，”當時我們對HIV沒有任何藥物。”

“這將成為護理的標準，”他表示。

美國食品藥物管理局(FDA)表示，已在和吉利德討論有關盡快向患者提供瑞德西韋之事，但不願評論任何給予該藥物監管批準的計劃。

“我希望他們盡快。”美國總統特朗普被問及他是否希望FDA授予瑞德西韋緊急使用權時表示。”我們希望一切都很安全，但是也希望看到非常迅速批準，尤其是對那些有效的東西。”

過去幾周這種備受矚目的藥物對市場走勢起到一定的影響，之前發布的幾項研究數據顯示的療效莫衷一是，福奇審慎表示，仍需對最新數據進行分析。

吉利德股價周三漲逾5%，收報83.14美元，今年以來累計已漲27%。

瑞德西韋被寄予厚望，因為針對新冠病毒沒有獲批的療法或預防性疫苗，醫生們拼命地尋找可能改變病程的任何方法。這種病毒侵襲肺部，重症患者還可能出現器官衰竭。

抗疫前線的醫生們一直在期待NIH研究的結果，因為這是一項大型試驗，患者被隨機分配接受藥物或安慰劑治療，參與者和醫生都不知道自己屬於哪一組，這是臨床試驗的黃金標準。

吉利德本月稍早表示，該公司準備向醫院捐贈其現有的150萬劑瑞德西韋，根據治療時間的長短，足夠逾14萬患者使用。該藥獲得監管批準，也將為其商業銷售掃清道路。

該公司暫未回復對其他供應計劃置評的要求。

美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)稱，對1,063位患者試驗的部分結果顯示，使用瑞德西韋的新冠住院患者11天后康復，安慰劑治療的患者需要15天。(完) (編譯 陳宗琦/張若琪/李爽 審校 張荻/杜明霞/戴素萍)