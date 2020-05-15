《焦點》新冠疫情強力助推，中國醫療保健業投資急升

路透香港5月15日 - 中國的醫療保健和生物技術公司今年抓住新冠疫情機會，在新的股票相關交易中創紀錄地籌資68億美元。

醫療保健及相關行業長期以來一直頗受青睞，投資人押注中國日益老化的人口及與不斷壯大的中產階級將提振支出，而新冠病毒則提高了人們對北京將向該領域投入更多資金的期望。

“由於疫情爆發，大家更加看重生物技術、醫療保健行業。人們意識到無論經濟狀況如何，患者始終需要看醫生，”中國生物技術公司康方生物創始人兼首席執行官夏瑜表示。

根據中美兩國的官方數據，中國2018年醫療保健支出僅占國內生產總值(GDP)的6.6%，美國則為17.7%。

“疫情爆發後，政府與社會在醫療保健系統的支出將大幅增加，對這個行業將是有利的，”中國私募基金正心谷創新資本(Loyal Valley Capital)合夥創辦人Andy Lin表示。

他表示，他的公司一直在考慮投資與疫苗和檢測相關的企業，並鼓勵投資組合中上海君實生物這類公司擴大業務，進軍抗擊新冠肺炎相關領域。

根據路孚特數據，中國生物科技與醫療保健公司今年藉由在內地、香港與美國的首次公開發行(IPO)，募得21億美元，較上年同期高出將近一倍。

醫療保健相關企業一直是香港市場的一股推動力，路孚特數據顯示，這種情況今年特別明顯，這類企業約占今年香港27.8億美元IPO總規模的30%。

“這真的是稀缺價值。醫療保健可能是目前(資本市場中)最活躍的行業，”摩根士丹利董事總經理暨全球資本市場亞洲醫療保健業務主管Cathy Zhang表示。

她也將許多生技公司強勁的市場表現歸因于投資者的信心。

**大量超額認購**

恆生香港上市生物科技指數今年以來累計上漲14%，指標恆生指數則跌約15%。

聚焦腫瘤和免疫學的康方生物上個月的IPO籌資3.3億美元，是香港今年以來規模最大的IPO案。其他重要交易包括諾誠健華 3月的2.88億美元IPO，及醫療設備製造商沛嘉醫療本月的3.02億美元交易。

康方生物和沛嘉醫療的供股都獲得散戶和機構投資者大量超額認購，根據公開文件和接近交易的人士，散戶分別超額認購600倍和1,000倍。

除了IPO，包括摩根大通和摩根士丹利等投資銀行正考慮通過增發股銷售和可轉債，為已上市集團進一步募資。

“對(尚未有營運收入的)生技公司而言，在IPO後能夠持續籌資非常重要...這個行業的股票表現相當不錯，所以顯然生技公司希望趁股價機會來繼續籌資。”摩根士丹利的Cathy Zhang說。

路孚特數據顯示，今年以來已上市企業通過增發股銷售和可轉債已分別籌資33億美元及13億美元，去年同期通過這兩個渠道籌資的規模分別為10億美元及7.12億美元。(完) (編譯 戴素萍/陳宗琦/張若琪 審校 張濤/白雲/張荻)