《焦點》歐盟希望世衛組織盡快就從新冠危機中得到的教訓進行評估--草案

路透日內瓦5月6日 - 根據一份將在世界衛生組織會議上由部長們討論的決議草案顯示，歐盟支持盡快評估國際社會對新冠病毒大流行的應對情況，包括世界衛生組織(WHO)在這方面的表現。

歐盟外交人士稱，美國和中國都參與了歐盟決議的磋商，但並未透露兩國的意見細節。一位中方發言人證實中國參與了這一磋商，但美國官員拒絕置評。

世衛組織總幹事譚德塞針對美國總統特朗普對世衛組織的猛烈批評進行了辯護，但承諾將在疫情緩解後對該組織的表現進行評估，獨立監督機構也將參與。

世衛組織衛生部長們將於5月18-19日在線上召開的世界衛生大會上就這份歐盟決議草案展開辯論。草案中包括”讚揚世衛組織的領導”這樣的措辭，但呼籲”盡早...就從新冠病毒國際衛生應對中吸取的教訓進行評估。”

路透看到的這份草案顯示，評估應該解決疫情產生的長期衛生後果，以及”大流行防範方面的差距”，並提醒世衛組織的194個成員國，必須”及時”報告疾病爆發。

一名歐盟外交官表示：”磋商已經開始。美國、中國和歐盟都有參與，幾乎所有國家都有。每個國家都參與，這是一個非常好的跡象。”

如果上述消息得到證實，美國參與有關文本的討論將表明美方正在世衛組織框架下進行外交活動，儘管美國上個月宣布暫停對該機構的出資，指責其”以中國為中心”，並發布糟糕建議。

儘管包括美國在內的幾個國家批評中國在大流行的早期階段處理不當，而且遲遲沒有公布疫情構成威脅的程度，但它們仍徵求了中國的意見。

中方發言人表示，”重要的是要通過這份文件顯示全球團結，避免在我們共同抗擊疫情的鬥爭中出現分歧和對抗。中國將繼續與歐盟和其他許多國家合作，以實現這一目標。”(完) (編譯 高思佳；審校 李軍)