《焦點》特朗普稱白宮新冠工作組將聚焦重啟經濟，承認重啟有風險

路透華盛頓5月6日 - 美國總統特朗普周三表示，白宮新冠疫情工作組將把工作重心轉移至重啟美國企業和社交生活；同時也承認重啟經濟可能讓更多人有生命之虞。

特朗普在一連串推文中表示，將不會如他周二暗示的那樣縮減3月組建的白宮工作組，反而是會增加一些顧問，並專注”安全和重開我們的國家。”

他表示，對他周二聲明的反應表明該工作組很得人心，他改變了主意。

之後被問到美國民眾是否必須接受重啟經濟可能會導致更多人死亡時，特朗普對記者說：”你必須是個戰士，我們不能讓我們的國家關閉多年，我們必須做點什麼。希望情況不會這樣，但很可能是這樣。”

特朗普政府和兩黨一些州長都強調，他們在讓美國經濟恢復運行方面所面臨的政治和社會壓力。

據路透統計，美國超過7.1萬人死於新冠疫情，逾120萬人感染。

特朗普在推特發表的言論迅速招致民主黨國會領袖、眾議院議長佩洛西的批評，佩洛西警告，在沒有進行更多病毒測試的情況下，不要放鬆居家令和社交距離限制。

“如果你破壞科學、如果你的測試資金不足、如果你誇大經濟機會，讓人們面臨死亡風險，那麼這不是一項計劃，”佩洛西對MSNBC表示。”死亡不是經濟動力和刺激，那麼我們為什麼要走那條路呢？”

該白宮任務小組迄今為止的成員包括專注于抗疫的醫學專家，其中一些專家有時提出的指引與特朗普相悖，包括有關何時可放鬆限制。

白宮的指引稱，新增病例數必須在14天呈下降趨勢；在逐步解除封鎖之前，必須大規模擴大新冠病毒檢測並實施其他防護措施。

美國頂級傳染病專家、該小組最著名的成員福奇博士(Anthony Fauci)在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時稱，他在反對過快重新開放的爭論中失敗了。

“現在你可以在一些郡和城市安全地重新開放，但在其他地方，如果你這樣做，真的很危險，”他在周二晚間表示。

美國有幾個州周二的新增病例數創紀錄高位，包括肯塔基州、俄勒岡州和威斯康辛州。明尼蘇達州在過去14天中有九天刷新病例增幅紀錄，包括周三的新增728例。

特朗普稱，白宮可能在下周一之前增派兩到三人進入疫情工作小組，主要負責經濟重啟工作。福奇和比爾克斯(Dr.Deborah Birx)將留在工作小組中，比爾克斯一直充當小組協調人的角色。

**保持社交距離**

已經開始解除限制措施的各州州長都曾表態，重啟將逐步推進，人們應當繼續遵守保持社交距離和其他行為指引。

不過亞特蘭大市長Keisha Lance Bottoms稱，她看到人們在周二的五月五日節假期聚會慶祝。她曾經與共和黨籍的佐治亞州州長Brian Kemp就後者的經濟重啟行動產生分歧。

“這令人失望。非常明顯，人們除了知道經濟重啟之外，並沒有得到任何其他訊息，”她周三對CNN表示。

“他們沒有了解到，病毒仍十分致命，大家需要繼續保持社交距離並戴口罩，我認為這是這項命令的不足之處。”

州內疫情衝擊慘重的民主黨籍州長，在放鬆限制的問題上與特朗普時有分歧。

但是，就連加州的民主黨籍州長Gavin Newsom周一也宣布，如果數據持續改善，計劃放鬆部分限制。

紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)已經開始制定放鬆限制的標準，此前該州住院人數已經連續三周下降，新增死亡病例也在下降。紐約州是迄今疫情最嚴重的州。

他在每日簡報會上表示，儘管數據顯示紐約已經”到達拐點”，但其他地區新增病例仍在增加。

“有些病例還在增長的州正在重新開放，”他說。”我認為這是錯誤的”。

根據庫莫上周的命令，紐約市地鐵周三凌晨1-5點停止運行，以便員工對地鐵車輛進行深度清潔和消毒，據報導這是該地鐵系統115年歷史上首次按計劃停運。(完) (編譯 戴素萍/李爽/汪紅英/徐文焰/王燦；審校 張荻/陳宗琦/李婷儀)