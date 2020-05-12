《焦點》美國專家警告：過早解封或導致不必要的死亡，阻礙經濟重啟

路透華盛頓5月12日 - 美國頂級傳染病專家福奇(Anthony Fauci)周二在國會警告稱，過早解除封鎖措施可能導致新冠疫情進一步爆發。疫情已經導致8萬美國人死亡，經濟陷入癱瘓。

福奇是美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)所長，他對參議院一個委員會表示，美國一些地區的疫情還沒有得到控制。

“我認為我們處在正確的方向上，但正確的方向並不意味著我們可以完全控制住疫情，”福奇在長達三個半小時的聽證會上表示。

他敦促各州遵循衛生專家的建議，等到出現新增病例下降等跡象後再重啟經濟。

美國總統特朗普一直在鼓勵各州結束持續數周的主要經濟活動停擺狀態。但是，當民主黨人就經濟的過早解封提出問題時，參議員們聽到了福奇令人警醒的評估。

“你可能會觸發一場你無法控制的疫情爆發，這樣的風險是確實存在的；事實上，矛盾的是，那將讓你前功盡棄，不僅導致一些本可避免的痛苦和死亡，甚至可以讓你在試圖使經濟復甦的道路上前功盡棄，”福奇在說到過早解封時說。

福奇指出，在對抗這種醫學界仍在試圖了解的病毒方面已取得一些進展。福奇是位經驗豐富的醫生，曾在共和黨和民主黨政府任職，是現任白宮的新冠病毒顧問。

他提到，紐約等重災區的病例增長正在放緩，而與此同時，美國其他地區的病例卻在激增。

紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)在每日例行記者會上表示，僅紐約州就需要610億美元的聯邦刺激資金來幫助其重啟經濟。他呼籲國會和特朗普支持解決資金缺口的立法，他強調共和黨和民主黨州長都面臨資金窘迫的問題。

“經濟受到破壞，這不是任何人的錯，”民主黨的庫莫稱。”但若要讓經濟重新運轉起來，我們需要華盛頓出台明智的刺激法案。”

一些州已經開始重啟經濟，其他州則宣布計劃從5月中開始逐步重啟，儘管民調顯示，大部分美國人對過早重啟感到擔憂。

新澤西州州長Phil Murphy周二表示，他計劃宣布一些試探性重啟舉措，儘管按某些標準衡量，該州是美國疫情最嚴重的危險區。

當前的限制措施只允許開展必要服務。Murphy稱任何調整都將逐步進行，取決於疫情控制情況。

**氣氛友好**

周二的參議院聽證會比近年來國會的很多活動氣氛都更加友好，參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會的成員禮貌地對無黨派的衛生專家講話。

委員會的民主黨主要聚焦于現在開放美國經濟的風險，而共和黨則淡化了這一觀點，稱長時間封閉可能給人們的健康和經濟體質造成嚴重的負面影響。

被問到學校若8月或9月復課、大學生能否感到安全時，福奇說期待屆時已有治療法或疫苗將是”遙不可及的”。

證詞指出，學校和學生將需倚賴新冠病毒擴大檢測，追蹤那些曾與感染者接觸的人，以及安全的衛生習慣。

新冠肺炎在美國已造成逾130萬人受到感染，及超過8.06萬人病亡。

79歲的福奇是在一間擺放了書籍的房間遠端作證，因有兩名白宮工作人員確診，他目前正自我隔離中。

醫療研究人員一直爭分奪秒不只在找尋有效的疫苗，還希望在疫苗問世前能找出治療的藥物。

福奇指出，吉利德科學藥物瑞德西韋(Remdesivir)對住院患者的試驗結果”適中”。

“重返工作和回到學校的所有方式都要經過檢驗，我國目前為止在檢驗方面所做的一切令人印象深刻，但根本不夠。”參議院委員會的共和黨籍主席Lamar Alexander在聽證會說。(完) (編譯 杜明霞/汪紅英/王燦/張若琪 審校 陳宗琦/李婷儀/李爽)