《焦點》美國更多州放寬限令，喬治亞州允許餐廳與影院營業引發批評

* 喬治亞州允許餐廳與影院在限制條件下開放營業

* 有必要進行地區性的協調以安全地重啟—紐約州長庫莫

路透亞特蘭大4月27日 - 美國喬治亞州周一允許居民在餐廳用餐，為一個月來首見；與此同時，有更多新冠疫情衝擊相對較輕微的州，開始放寬限制。

儘管醫療衛生專家發出警告，但由於亟欲重振受到重創的經濟，從蒙大拿到密西西比等幾個州，也料將重啟部分非必要的商業活動。

阿拉斯加、俄克拉荷馬、南卡羅來納與喬治亞等州先前已採取類似舉措。此前為期數周的強制性封鎖措施導致數百萬計美國人失業。

美國總統特朗普與部分地方官員，批評了喬治亞州州長Brian Kemp讓餐廳與影院加入重啟企業清單的做法。美發與美甲沙龍、理發店與刺青店已於上周獲準重新開張，但仍執行保持社交距離的限制。

紐約州和新澤西州的州長表示，即使是有限的重啟商業活動，至少也需要再等幾周。紐約州和新澤西州是美國疫情最嚴重的地區。

即使Kemp已經允許電影院重新營業，但三大連鎖影院—AMC、Regal和Cinemark—以及大多數或所有較小影院目前都沒有重新營業的計劃。

汽車影院可能是個例外。根據一份電話錄音，在亞特蘭大以北約90英里(145公里)的Blue Ridge，汽車影院Swan Drive-In Theatre將於本周末營業，實施停車新規等以保證社交距離。

**失業衝擊**

商業活關閉已經導致自3月中以來有創紀錄的2,650萬美國人申請失業救濟，特朗普政府預計4月失業率可能達到16%或以上。

本周重啟部分商業活動的州主要在美國南部、中西部和西部地區。據路透的統計，其中，田納西州累計死亡181例，累計確診超過9,600例；明尼蘇達州死亡272例，確診約3,600例；喬治亞州死亡超過940例，至少23,700例確診。

人口更為稠密的紐約和新澤西州累計死亡近3萬例，占美國至少5.5萬死亡病例的一半多。截至周一美國累計新冠確診病例接近100萬例。

公共衛生當局警告稱，在社交距離措施似乎正將感染病例控制住之際，人際互動增多及經濟活動重啟可能會引發感染再度激增。

聯邦準則要求各州需連續14天新增病例減少，才能開始逐步放寬限制措施，並且還要有檢測及聯繫追蹤計劃。聯繫追蹤包括追蹤並檢測可能與其他感染者接近的人。

**路線圖**

紐約、新澤西和馬薩諸塞州的官員幾周來一直在強調，需增加測試並追蹤密切接觸者，然後才能實施放寬居家令和其他限制的路線圖。

紐約州長庫莫在周一的每日簡報會上稱，任何放寬限制的做法都需要協調和監控，要符合多州的整體計劃。

庫莫稱，他可能會在5月15日對該州部分地區延長居家令，但他在考慮恢復該州病例較少的一些地區的部分商業運作，包括製造業和建築業。

“我們必須作為一個地區來協調，”他說。”因此那個地區的所有人都必須實行同樣的政策...包括檢測、追蹤密切接觸者—那個地區的計劃必須符合多個州的整體計劃。”(完) (編譯/審校 陳宗琦/杜明霞/劉秀紅/李爽/張荻/戴素萍/王燦)