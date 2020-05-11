《疫情简讯》美国进行瑞德西韦结合抗发炎药临床研究；纽约州五岁男童死于罕见并发症

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* 美国国家卫生研究院(NIH)周五展开一项临床研究，对新冠病患进行结合了吉利德科学(Gilead Sciences)抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir)与抗发炎药物”爱减炎”(baricitinib)的测试。

* 纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)周五表示，该州一名五岁男童因罕见的发炎综合症状死亡，据信症状与新冠病毒有关，这凸显了疫情对儿童构成的潜在新风险。库莫表示，卫生官员正在检视其他类似情况的儿童死亡病例，以了解是否与新冠病毒有关。

* 美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周日报告，新冠病毒确诊病例达1,300,696例，死亡病例增加1,737例至78,771例。

* 日本厚生劳动省周日表示，东京专为新冠病患提供的病床使用率已超过九成，凸显抑制疫情进一步扩散迫在眉睫。厚生劳动省表示，截至4月28日，东京有1,832名新冠病患就医，2,000张特设病床的使用率达91.6%。

* 韩国周日对今年底可能出现第二波新冠疫情发出警告，因为在当局开始放宽部分抗疫举措之际，新增感染人数反弹至一个月高点。韩国周日公布新增34个感染病例，为4月9日来最高，主要是因为几家夜店出现一波小型暴发，当局暂时关闭了首尔地区的所有夜间娱乐场所。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

浏览新冠肺炎疫情相关报导，请点选 (编译 陈宗琦；审校 张荻/张若琪)