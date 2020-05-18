《疫情簡訊》世界衛生大會料支持對WHO表現進行獨立評估；梵蒂岡聖彼得大教堂重新開放

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* 世界衛生大會(WHA)將於周一舉開，全球各地衛生部長料將呼籲就世界衛生組織(WHO)處理新冠疫情的表現進行獨立評估。外交界人士表示，儘管中國和美國對於WHO表現看法存在分歧，但可能在周一WHA視訊會議上支持獨立評估WHO表現的共識。

* 在意大利鬆綁防疫管制措施之後，教宗方濟各周一宣布全面開放聖彼得大教堂，各地的天主教教堂也舉辦兩個月來首次的望彌撒。教宗在一場不公開的彌撒中宣布開放教堂，這場彌撒是在若望保祿二世下葬的偏堂中舉行，藉以紀念若望保祿二世的百歲冥誕。

* 歐洲藥品管理局主管Guido Rasi周一表示，可能在未來幾天初步批準美國吉利德公司的瑞德西韋作為新冠肺炎治療藥物。

* 文件顯示，由歐盟與澳洲推動對新冠病毒源頭及疫情進行獨立調查的決議草案，已在世界衛生大會(WHA)獲得116國支持，接近通過門檻。若194個成員國中有三分之二支持，決議案將在周二提出。

* 六個歐盟國家將結束3月時實施的股票沽空禁令。歐洲證券和市場管理局(ESMA)表示，奧地利、比利時、法國、希臘及西班牙已決定周一2159GMT沽空禁令到期後不予延長。這些沽空禁令是因為先前疫情衝擊引發震盪，當局為穩定金融市場而實施。

* 在放鬆嚴格的抗疫封鎖措施之際，新西蘭將於周三推出一款接觸者追蹤APP，幫助人們追蹤他們的活動軌跡。總理阿德恩(Jacinda Ardern)稱，該款APP可用”數字日記”來形容，可幫助人們記錄個人活動，並稱相關數據只有用戶本人可見。

* 澳洲人口最多的州—新南威爾士州周一開啟放寬封鎖措施的第一個整周，澳洲官員計劃在首府悉尼及其他城市開設臨時停車場和更多的自行車道。該州州長Gladys Berejiklian敦促復工民眾避免高峰時段乘坐火車和公交車，確保通勤者之間仍維持社交距離。

* 日本讀賣新聞周日報導稱，中國和韓國已就放寬商務旅行邊境管制事宜與日本商量，以幫助恢復商業活動。報導未引述消息來源。

* 英國產業發展大臣沙馬(Alok Sharma)周日稱，英國新冠病毒死亡病例新增170例至34,636例，新增死亡病例數是3月24日以來官方統計最低。

* 在放寬封鎖限制的新規受到廣泛批評後，英國首相約翰遜周日承認，民眾對政府的措施感到沮喪。《觀察家報》民調顯示42%不贊同約翰遜處理危機的方式。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

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