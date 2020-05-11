《疫情簡訊》美國進行瑞德西韋結合抗發炎藥臨床研究；紐約州五歲男童死於罕見併發症

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* 美國國家衛生研究院(NIH)周五展開一項臨床研究，對新冠病患進行結合了吉利德科學(Gilead Sciences)抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)與抗發炎藥物”愛減炎”(baricitinib)的測試。

* 紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)周五表示，該州一名五歲男童因罕見的發炎綜合症狀死亡，據信症狀與新冠病毒有關，這凸顯了疫情對兒童構成的潛在新風險。庫莫表示，衛生官員正在檢視其他類似情況的兒童死亡病例，以了解是否與新冠病毒有關。

* 美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)周日報告，新冠病毒確診病例達1,300,696例，死亡病例增加1,737例至78,771例。

* 日本厚生勞動省周日表示，東京專為新冠病患提供的病床使用率已超過九成，凸顯抑制疫情進一步擴散迫在眉睫。厚生勞動省表示，截至4月28日，東京有1,832名新冠病患就醫，2,000張特設病床的使用率達91.6%。

* 韓國周日對今年底可能出現第二波新冠疫情發出警告，因為在當局開始放寬部分抗疫舉措之際，新增感染人數反彈至一個月高點。韓國周日公布新增34個感染病例，為4月9日來最高，主要是因為幾家夜店出現一波小型暴發，當局暫時關閉了首爾地區的所有夜間娛樂場所。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

瀏覽新冠肺炎疫情相關報導，請點選 (編譯 陳宗琦；審校 張荻/張若琪)