《綜述》就業形勢惡化，白宮與國會考慮推出更多疫情紓困立法

路透華盛頓5月10日 - 美國官員周日稱，白宮已開始與國會兩黨議員展開非正式討論，研究新一輪新冠疫情紓困立法將包含哪些內容，並預測在未來數月美國將流失更多工作崗位。

財長努欽和白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)等特朗普政府官員表示，他們正與國會議員討論多項事宜，包括可能向財政狀況因疫情大流行而嚴重受創的州提供幫助。

另一位白宮經濟顧問哈西特(Kevin Hassett)稱，未來的立法可能包括提供食品援助，幫助因失去工作而面臨饑餓的民眾。哈西特表示，立法內容還可能包含向沒有寬帶的人們提供寬帶的使用。

儘管掌控眾議院的民主黨人推動最早在本周宣布新立法，但白宮暗示，並不急於通過新的紓困法案。

“未來幾周再看吧，”努欽在”福克斯周日新聞”節目中說道。

自3月初以來，國會已經通過法案，配置3萬億美元資金來抗擊疫情，包括針對個人和企業的資金，來抵禦經濟影響。4月美國失業率升至14.7%，美國就業崗位創1930年代大蕭條以來最大降幅。

“我們只是希望確保，在我們再花掉幾萬億美元納稅人資金前，我們能夠謹慎對待，”努欽說。”我們一直很清楚，我們的措施不僅僅是為了救助那些管理不善的州。”

隨著近期經濟狀況惡化，採取進一步行動的壓力可能加大。

在美國CBS公司的”Face the Nation”節目上，哈西特稱，美國5月或6月的失業率可能升至”20%以上”，之後經濟將在2020年末進入政府官員所稱的強勁復甦態勢。

分析師稱，美國勞工部公布的4月失業率少計了部分失業人群。

當被問及美國現在是否正面臨接近25%的”實際”失業率時，努欽回答說:”我們可能是。”這一失業率也包括那些失去工作但沒有積極尋找工作的人，以及被視為就業不足的人。

**移民執法**

特朗普之前曾威脅稱，與聯邦移民執法機構合作不力的州其疫情救濟基金將被扣留更多。此一立場遭到批評人士稱是在利用公共衛生危機推進政治目標。顧問們上周表示，白宮不會在5月考慮新的刺激法案。

民主黨正在推進另一項大規模抗疫法案，該法案將包括增加對州和地方政府援助，為新冠病毒檢測提供更多資金，並為陷入困境的美國郵政提供幫助。

“這不是我們正在談的。在這個階段只是非正式的，”庫德洛在美國廣播公司(ABC)的This Week節目中稱，指的是白宮與議員們的討論。

“我們正在為下一步行動搜集想法，這無疑將取決於數據的表現，”庫德洛說。

庫德洛表示，他周五與兩黨眾議員進行了一場電話會議，並計劃周一與參議院兩黨議員進行同樣的會議。參議院由共和黨所控制。

“如果我們有第四階段協議，我想特朗普總統已表明過，儘管他不想為州政府紓困，但他願意幫助州政府處理一部分COVID支出的意外開銷，”哈西特在美國有線電視新聞網(CNN)節目中表示。

努欽表示，白宮”絕對”會努力推動調降工資稅。特朗普已在呼籲調降這項稅金。工資稅是由雇主和工人支付，也是社會安全與醫療保險等社福計劃的資金來源。不過這項提議在國會獲得的支持度很低。

白宮對經濟以及新冠疫苗推出時間的預測，周日受到民主與共和黨兩黨人士質疑。

參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會主席Lamar Alexander表示，美國需要進行更多的檢測，才能讓學校在今年晚些時候恢復上課。(完) (編譯 徐文焰/王燦/汪紅英/陳宗琦；審校 張若琪/戴素萍/李婷儀)