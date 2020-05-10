《综述》就业形势恶化，白宫与国会考虑推出更多疫情纾困立法

路透华盛顿5月10日 - 美国官员周日称，白宫已开始与国会两党议员展开非正式讨论，研究新一轮新冠疫情纾困立法将包含哪些内容，并预测在未来数月美国将流失更多工作岗位。

财长努钦和白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)等特朗普政府官员表示，他们正与国会议员讨论多项事宜，包括可能向财政状况因疫情大流行而严重受创的州提供帮助。

另一位白宫经济顾问哈西特(Kevin Hassett)称，未来的立法可能包括提供食品援助，帮助因失去工作而面临饥饿的民众。哈西特表示，立法内容还可能包含向没有宽带的人们提供宽带的使用。

尽管掌控众议院的民主党人推动最早在本周宣布新立法，但白宫暗示，并不急于通过新的纾困法案。

“未来几周再看吧，”努钦在”福克斯周日新闻”节目中说道。

自3月初以来，国会已经通过法案，配置3万亿美元资金来抗击疫情，包括针对个人和企业的资金，来抵御经济影响。4月美国失业率升至14.7%，美国就业岗位创1930年代大萧条以来最大降幅。

“我们只是希望确保，在我们再花掉几万亿美元纳税人资金前，我们能够谨慎对待，”努钦说。”我们一直很清楚，我们的措施不仅仅是为了救助那些管理不善的州。”

随着近期经济状况恶化，采取进一步行动的压力可能加大。

在美国CBS公司的”Face the Nation”节目上，哈西特称，美国5月或6月的失业率可能升至”20%以上”，之后经济将在2020年末进入政府官员所称的强劲复苏态势。

分析师称，美国劳工部公布的4月失业率少计了部分失业人群。

当被问及美国现在是否正面临接近25%的”实际”失业率时，努钦回答说:”我们可能是。”这一失业率也包括那些失去工作但没有积极寻找工作的人，以及被视为就业不足的人。

**移民执法**

特朗普之前曾威胁称，与联邦移民执法机构合作不力的州其疫情救济基金将被扣留更多。此一立场遭到批评人士称是在利用公共卫生危机推进政治目标。顾问们上周表示，白宫不会在5月考虑新的刺激法案。

民主党正在推进另一项大规模抗疫法案，该法案将包括增加对州和地方政府援助，为新冠病毒检测提供更多资金，并为陷入困境的美国邮政提供帮助。

“这不是我们正在谈的。在这个阶段只是非正式的，”库德洛在美国广播公司(ABC)的This Week节目中称，指的是白宫与议员们的讨论。

“我们正在为下一步行动搜集想法，这无疑将取决于数据的表现，”库德洛说。

库德洛表示，他周五与两党众议员进行了一场电话会议，并计划周一与参议院两党议员进行同样的会议。参议院由共和党所控制。

“如果我们有第四阶段协议，我想特朗普总统已表明过，尽管他不想为州政府纾困，但他愿意帮助州政府处理一部分COVID支出的意外开销，”哈西特在美国有线电视新闻网(CNN)节目中表示。

努钦表示，白宫”绝对”会努力推动调降工资税。特朗普已在呼吁调降这项税金。工资税是由雇主和工人支付，也是社会安全与医疗保险等社福计划的资金来源。不过这项提议在国会获得的支持度很低。

白宫对经济以及新冠疫苗推出时间的预测，周日受到民主与共和党两党人士质疑。

参议院卫生、教育、劳工和退休金委员会主席Lamar Alexander表示，美国需要进行更多的检测，才能让学校在今年晚些时候恢复上课。(完) (编译 徐文焰/王灿/汪红英/陈宗琦；审校 张若琪/戴素萍/李婷仪)