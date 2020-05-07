特朗普与普京通电话，呼吁与中俄一同进行军备控制

路透华盛顿5月7日 - 白宫在一份声明中表示，美国总统特朗普周四与俄罗斯总统普京通电话时，强调他希望与俄罗斯和中国一同实施军备控制。

“特朗普总统重申，美国致力于有效的军备控制，参与的国家不仅有俄罗斯，还有中国。他期待未来可以展开讨论，避免出现代价高昂的军备竞赛，”白宫称。

特朗普多次呼吁中国加入美俄之间的谈判，签订军备控制协定，取代2010年美俄签署的新削减战略武器条约，但没有取得成功。该条约将于明年2月到期。

新削减战略武器条约规定美国与俄罗斯部署的核弹头数量不得超过1,550枚，这是几十年来最低水平；条约对陆基导弹和水下导弹及其发射装备也有限制。

中国已多次拒绝特朗普的这项提议，称其核力量用于自卫，并不构成威胁。据估计，中国拥有约300枚核武。

白宫表示，通话还谈及努力战胜新冠病毒疫情以及其他问题，特朗普称美国随时准备帮助包括俄罗斯在内的任何国家抗疫。

特朗普后来告诉记者，普京已经接受了美国提供呼吸机的提议。他补充说，俄罗斯处于抗疫的艰难时刻。

俄罗斯政府在声明中称，”美国方面提议向俄罗斯运送一批医疗设备，”但没有提供更多细节。

俄政府还表示，两位领导人讨论了全球石油市场以及其他问题。

声明没有具体提到军备控制，只提到两国有能力合作确保”战略稳定”。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 郑茵/张荻)