特朗普與普京通電話，呼籲與中俄一同進行軍備控制

路透華盛頓5月7日 - 白宮在一份聲明中表示，美國總統特朗普周四與俄羅斯總統普京通電話時，強調他希望與俄羅斯和中國一同實施軍備控制。

“特朗普總統重申，美國致力於有效的軍備控制，參與的國家不僅有俄羅斯，還有中國。他期待未來可以展開討論，避免出現代價高昂的軍備競賽，”白宮稱。

特朗普多次呼籲中國加入美俄之間的談判，簽訂軍備控制協定，取代2010年美俄簽署的新削減戰略武器條約，但沒有取得成功。該條約將於明年2月到期。

新削減戰略武器條約規定美國與俄羅斯部署的核彈頭數量不得超過1,550枚，這是幾十年來最低水平；條約對陸基導彈和水下導彈及其發射裝備也有限制。

中國已多次拒絕特朗普的這項提議，稱其核力量用於自衛，並不構成威脅。據估計，中國擁有約300枚核武。

白宮表示，通話還談及努力戰勝新冠病毒疫情以及其他問題，特朗普稱美國隨時準備幫助包括俄羅斯在內的任何國家抗疫。

特朗普後來告訴記者，普京已經接受了美國提供呼吸機的提議。他補充說，俄羅斯處於抗疫的艱難時刻。

俄羅斯政府在聲明中稱，”美國方面提議向俄羅斯運送一批醫療設備，”但沒有提供更多細節。

俄政府還表示，兩位領導人討論了全球石油市場以及其他問題。

聲明沒有具體提到軍備控制，只提到兩國有能力合作確保”戰略穩定”。(完) (編譯 徐文焰/汪紅英；審校 鄭茵/張荻)