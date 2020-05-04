美国政经：特朗普将很快发布行政令，要求购买美国制造医疗产品--白宫顾问

路透华盛顿5月4日 - 白宫方面周一表示，美国总统特朗普计划很快发布一项行政命令，解决新冠病毒疫情期间美国制造医疗产品缺乏的问题。

特朗普贸易事务顾问纳瓦罗在接受福克斯新闻采访时表示，一项命令将很快出台，要求联邦机构购买美国制造的医疗产品，并称新冠病毒疫情暴露了美国对中国的依赖。

纳瓦罗没有透露有关拟议行政令的其他细节，该行政令将把”购买美国货”的要求扩展到医疗产品和药品。他称，还需要采取进一步措施，包括放松管制，使制药企业更容易在美国运营。

纳瓦罗提出的行政令遭到企业领袖以及现任和前任官员的强烈抵制，他们认为，采取行动限制进口可能会促使中国限制急需的N95口罩和其他保护设备的发货。据官员们称，最初的提案略有调整，但仍在进行机构间评估。

现任和前任官员称，这个问题让白宫和特朗普的部分关键顾问产生了分歧，美国财政部长努钦和白宫国家经济委员会主任库德洛对拟议的行政令表示反对。

今年3月，80多个商业团体警告称，这样的行政令或将加剧医疗设备和药物的短缺，并推迟疫苗的开发。

近几个月来，美中紧张局势因新冠病毒大流行而加剧，为特朗普和纳瓦罗等对华鹰派人士长期推动的让制造业从海外迁回美国的努力助力。

政府正在评估施加新的关税，各部门正在努力减少美国对中国生产的工业零部件的依赖。

纳瓦罗表示，美国电力基础设施在零部件方面的安全风险也是一个问题，他赞扬了特朗普上周五签署的一项行政命令，称该项命令将把”购买美国货”的范围扩展到电网。

该行政令旨在保护美国电力系统免受网络和其他攻击，此举可能导致对从中国和俄罗斯进口的一些产品设置壁垒。

纳瓦罗称，”作为我们经济命脉的大型电力系统…现在面临风险，因为其中的某些部件来自海外和外国敌对方，这些国家可能会利用硬件问题和软件问题来伤害我们。”(完) (编译 高思佳；审校 母红)