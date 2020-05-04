美國政經：特朗普將很快發布行政令，要求購買美國製造醫療產品--白宮顧問

路透華盛頓5月4日 - 白宮方面周一表示，美國總統特朗普計劃很快發布一項行政命令，解決新冠病毒疫情期間美國製造醫療產品缺乏的問題。

特朗普貿易事務顧問納瓦羅在接受福克斯新聞採訪時表示，一項命令將很快出台，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品，並稱新冠病毒疫情暴露了美國對中國的依賴。

納瓦羅沒有透露有關擬議行政令的其他細節，該行政令將把”購買美國貨”的要求擴展到醫療產品和藥品。他稱，還需要採取進一步措施，包括放鬆管制，使製藥企業更容易在美國運營。

納瓦羅提出的行政令遭到企業領袖以及現任和前任官員的強烈抵制，他們認為，採取行動限制進口可能會促使中國限制急需的N95口罩和其他保護設備的發貨。據官員們稱，最初的提案略有調整，但仍在進行機構間評估。

現任和前任官員稱，這個問題讓白宮和特朗普的部分關鍵顧問產生了分歧，美國財政部長努欽和白宮國家經濟委員會主任庫德洛對擬議的行政令表示反對。

今年3月，80多個商業團體警告稱，這樣的行政令或將加劇醫療設備和藥物的短缺，並推遲疫苗的開發。

近幾個月來，美中緊張局勢因新冠病毒大流行而加劇，為特朗普和納瓦羅等對華鷹派人士長期推動的讓製造業從海外遷回美國的努力助力。

政府正在評估施加新的關稅，各部門正在努力減少美國對中國生產的工業零部件的依賴。

納瓦羅表示，美國電力基礎設施在零部件方面的安全風險也是一個問題，他讚揚了特朗普上周五簽署的一項行政命令，稱該項命令將把”購買美國貨”的範圍擴展到電網。

該行政令旨在保護美國電力系統免受網絡和其他攻擊，此舉可能導致對從中國和俄羅斯進口的一些產品設置壁壘。

納瓦羅稱，”作為我們經濟命脈的大型電力系統…現在面臨風險，因為其中的某些部件來自海外和外國敵對方，這些國家可能會利用硬件問題和軟件問題來傷害我們。”(完) (編譯 高思佳；審校 母紅)