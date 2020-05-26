肺炎疫情：紐約州州長庫莫將游說特朗普投資基建，聚會引發疫情擔憂

路透紐約5月26日 - 紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)周二呼籲美國總統特朗普投資基礎建設以刺激美國經濟，目前各州進一步放鬆封鎖，社交聚會常客則藐視防疫預防措施。

隨著紐約州的住院率和死亡率下降，民主黨籍的庫莫希望通過重大基礎設施項目來重振疲弱的經濟。他在每日簡報中表示，他將於周三在華盛頓與共和黨籍的特朗普會面，討論聯邦政府對全國橋梁、道路和鐵路系統現代化的投資。

在其他地方，佛羅里達州的Broward County，包括Fort Lauderdale在內，海灘、健身中心和酒店已獲準在周二有限制的開放。紐約市郊區邁出了開放經濟的第一步，該地區是美國最早爆發新冠疫情的地區之一。

健康專家警告，太快重啟可能引發新冠疫情再度爆發。美國20個州通報截至周日的當周新增病例增加，根據路透的分析，死亡人數則接近10萬人。佛羅里達州通報新增病例近6%，而紐約州則有兩位數的降幅。

美國疫情重災區紐約是少數幾個疫情呈現明顯下降趨勢的州之一。周二的例行疫情報告會上，庫莫稱過去24小時內死亡病例為73例，這是自兩個月前他開始報告數據以來的最低單日死亡人數。

鑒於情況好轉，庫莫已將注意力轉至重新開放紐約。商業和旅遊往來限制措施所引發的經濟危機，已使數千萬美國人失去工作。

為了重振增長，庫莫稱他打算加速州內重大建設項目，其中包括拉瓜迪亞機場重建、以及紐約市賓夕法尼亞車站的改造擴大。

“這是我想與總統談的幾件事之一...你希望重啟經濟。那讓我們做點有創意的事，快點去做，幫助美國人重返崗位，”庫莫說。(完) (編譯 戴素萍/李婷儀 審校 張荻/鄭茵)