肺炎疫情：纽约州州长库莫将游说特朗普投资基建，聚会引发疫情担忧

路透纽约5月26日 - 纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)周二呼吁美国总统特朗普投资基础建设以刺激美国经济，目前各州进一步放松封锁，社交聚会常客则藐视防疫预防措施。

随着纽约州的住院率和死亡率下降，民主党籍的库莫希望通过重大基础设施项目来重振疲弱的经济。他在每日简报中表示，他将于周三在华盛顿与共和党籍的特朗普会面，讨论联邦政府对全国桥梁、道路和铁路系统现代化的投资。

在其他地方，佛罗里达州的Broward County，包括Fort Lauderdale在内，海滩、健身中心和酒店已获准在周二有限制的开放。纽约市郊区迈出了开放经济的第一步，该地区是美国最早爆发新冠疫情的地区之一。

健康专家警告，太快重启可能引发新冠疫情再度爆发。美国20个州通报截至周日的当周新增病例增加，根据路透的分析，死亡人数则接近10万人。佛罗里达州通报新增病例近6%，而纽约州则有两位数的降幅。

美国疫情重灾区纽约是少数几个疫情呈现明显下降趋势的州之一。周二的例行疫情报告会上，库莫称过去24小时内死亡病例为73例，这是自两个月前他开始报告数据以来的最低单日死亡人数。

鉴于情况好转，库莫已将注意力转至重新开放纽约。商业和旅游往来限制措施所引发的经济危机，已使数千万美国人失去工作。

为了重振增长，库莫称他打算加速州内重大建设项目，其中包括拉瓜迪亚机场重建、以及纽约市宾夕法尼亚车站的改造扩大。

“这是我想与总统谈的几件事之一...你希望重启经济。那让我们做点有创意的事，快点去做，帮助美国人重返岗位，”库莫说。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 张荻/郑茵)