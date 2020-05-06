肺炎疫情：美国被解职的新冠吹哨人起诉，指控卫生官员淡化病毒威胁

路透华盛顿5月5日 - 美国一家负责研发抗新冠病毒药物的机构被解职的主管Rick Bright周二提起吹哨人诉讼，指控特朗普政府在他提出担忧后对其进行报复。

Bright在向一家政府监管机构提起的申诉中称，他在1月就该病毒发出了警告，遭到了美国卫生与公共服务部长阿扎尔(Alex Azar)和该机构其他高级官员的敌意。

“Bright紧急采取行动，开始应对这一流行病，但遭到了美国卫生及公共服务部(HHS)领导层的抵制，其中包括部长阿扎尔，他似乎有意淡化这一灾难性威胁，”Bright的律师在向美国特别检察官办公室提起的申诉中写道。

Bright的律师称，Bright被免去HHS下属生物医学高级研究与发展管理局(BARDA)主管一职，这违反了一项保护政府吹哨人的联邦法律。

HHS发言人Caitlin Oakley在一份声明中说，Bright被调任到另一个岗位，在这个岗位上他被委托花大约10亿美元开发诊断测试。

“令我们深感失望的是，他没有代表美国人民进行这一工作，没有在这一关键的努力中发挥领导作用，”Oakley说。

Bright的发言人周二在推特上说，Bright将于5月14日在众议院下属的一个委员会上作证。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)