肺炎疫情：美国重新开放地区迄今为止未出现病例激增--卫生部长

路透华盛顿5月17日 - 美国卫生与公共服务部长阿扎尔(Alex Azar)周日表示，到目前为止美国政府尚未发现，在经济活动重新开放的地区出现新冠肺炎病例激增的情况，但现在断言趋势形成还为时过早。

“在那些开放的地区，我们并没有看到病例数激增，”阿扎尔在美国有线电视新闻网(CNN)的”国情”节目中说。”实际上，在一些依然关闭的地区，还有病例急升的情况。”

不过阿扎尔表示，新增病例的诊断和报告需要时间。重新开放的关键一环在于监控人群症状和其它的医院收治数据，以及对无症状者的检测情况。

“现在还只是初期，”阿扎尔在接受CBS”面对国家(Face the Nation)”节目的采访时表示。他称，像佐治亚和佛罗里达这些刚刚开放的州，数据上报需要一些时间。

美国50个州几乎都已经开始允许一些企业复工，居民出行更为自由，但根据路透的一项分析，只有14个州符合联邦政府有关取消抗疫措施的指导方针。

在受到约束的美国民众开始涌向酒吧、海滩与公园之际，阿扎尔将处理重启计划的责任推给地方政府。

“这些是非常地方性的决定。重新开放不应该是一套单一标准，而是我们必须重启，因为这并不是卫生与经济之间的问题。而是卫生与健康之间的问题，”他并称不重新开放会对健康造成严重后果。

当被问及一些显示美国某些地区民众在酒吧附近聚集的影像时，阿扎尔表示这就是自由的代价。

他对CNN表示：”我认为，任何情况下你都会看到人们有不负责任的行为。这是我们在美国这里享有自由的一部分。”(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张荻)