肺炎疫情：美國被解職的新冠吹哨人起訴，指控衛生官員淡化病毒威脅

路透華盛頓5月5日 - 美國一家負責研發抗新冠病毒藥物的機構被解職的主管Rick Bright周二提起吹哨人訴訟，指控特朗普政府在他提出擔憂後對其進行報復。

Bright在向一家政府監管機構提起的申訴中稱，他在1月就該病毒發出了警告，遭到了美國衛生與公共服務部長阿扎爾(Alex Azar)和該機構其他高級官員的敵意。

“Bright緊急採取行動，開始應對這一流行病，但遭到了美國衛生及公共服務部(HHS)領導層的抵制，其中包括部長阿扎爾，他似乎有意淡化這一災難性威脅，”Bright的律師在向美國特別檢察官辦公室提起的申訴中寫道。

Bright的律師稱，Bright被免去HHS下屬生物醫學高級研究與發展管理局(BARDA)主管一職，這違反了一項保護政府吹哨人的聯邦法律。

HHS發言人Caitlin Oakley在一份聲明中說，Bright被調任到另一個崗位，在這個崗位上他被委託花大約10億美元開發診斷測試。

“令我們深感失望的是，他沒有代表美國人民進行這一工作，沒有在這一關鍵的努力中發揮領導作用，”Oakley說。

Bright的發言人周二在推特上說，Bright將於5月14日在眾議院下屬的一個委員會上作證。(完) (編譯 汪紅英；審校 戴素萍)